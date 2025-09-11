Daugiau apie ETH

Ethereum kaina(ETH)

$4,433.98
+0.67%1D
Ethereum (ETH) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:18:36(UTC+8)

Ethereum (ETH) kainos informacija (USD)

$ 4,300.68
$ 4,452.54
$ 4,300.68
$ 4,452.54
$ 4,953.732913768563
$ 0.4208970069885254
+0.45%

+0.67%

+1.53%

+1.53%

Ethereum (ETH) realiojo laiko kaina yra $ 4,434.63. Per pastarąsias 24 valandas ETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,300.68 iki aukščiausios $ 4,452.54 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETH kaina yra $ 4,953.732913768563, o žemiausia – $ 0.4208970069885254.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethereum (ETH) rinkos informacija

$ 535.28B
$ 1.31B
$ 535.28B
120.70M
--
120,704,828.48759606
13.38%

2014-07-24 00:00:00

$ 0.35
ETH

Dabartinė Ethereum rinkos kapitalizacija yra $ 535.28B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31B. ETH apyvartoje yra 120.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 120704828.48759606. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.28B

Ethereum (ETH) kainos istorija USD

Stebėkite Ethereum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +29.5099+0.67%
30 dienų$ +119.22+2.76%
60 dienų$ +1,471.69+49.66%
90 dienų$ +1,908.17+75.52%
Ethereum kainos pokytis šiandien

Šiandien ETH užfiksuotas $ +29.5099 (+0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ethereum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +119.22 (+2.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ethereum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETH rodiklis pasikeitė $ +1,471.69 (+49.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ethereum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1,908.17 (+75.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethereum (ETH) pokyčius?

Peržiūrėkite Ethereum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ethereum (ETH)

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ethereum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethereum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethereum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethereum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ethereum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethereum (ETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethereum (ETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethereum prognozes.

Peržiūrėkite Ethereum kainos prognozę dabar!

Ethereum (ETH) Tokenomika

Supratimas apie Ethereum (ETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ethereum (ETH)

Ieškote, kaip nusipirkti Ethereum? Viskas paprasta ir patogu! Ethereum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ETH į vietos valiutas

Išsamesnei Ethereum analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethereum

Kiek Ethereum(ETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETH kaina USD valiuta yra 4,434.63USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETH į USD kaina?
Dabartinė ETH kaina USD valiuta yra $ 4,434.63. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethereum rinkos kapitalizacija?
ETH rinkos kapitalizacija yra $ 535.28BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETH apyvartoje?
ETH apyvartoje yra 120.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETH kaina?
ETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,953.732913768563USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETH kaina?
ETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4208970069885254USD.
Kokia yra ETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETH yra $ 1.31BUSD.
Ar ETH kaina šiais metais kils?
ETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:18:36(UTC+8)

Ethereum (ETH) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
