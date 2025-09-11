Ethereum (ETH) realiojo laiko kaina yra $ 4,434.63. Per pastarąsias 24 valandas ETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,300.68 iki aukščiausios $ 4,452.54 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETH kaina yra $ 4,953.732913768563, o žemiausia – $ 0.4208970069885254.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ethereum (ETH) rinkos informacija
No.2
$ 535.28B
$ 1.31B
$ 535.28B
120.70M
--
120,704,828.48759606
13.38%
2014-07-24 00:00:00
$ 0.35
ETH
Dabartinė Ethereum rinkos kapitalizacija yra $ 535.28B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.31B. ETH apyvartoje yra 120.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 120704828.48759606. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.28B
Ethereum (ETH) kainos istorija USD
Stebėkite Ethereum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +29.5099
+0.67%
30 dienų
$ +119.22
+2.76%
60 dienų
$ +1,471.69
+49.66%
90 dienų
$ +1,908.17
+75.52%
Ethereum kainos pokytis šiandien
Šiandien ETH užfiksuotas $ +29.5099 (+0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ethereum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +119.22 (+2.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ethereum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETH rodiklis pasikeitė $ +1,471.69 (+49.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ethereum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1,908.17 (+75.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethereum (ETH) pokyčius?
Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.
Ethereum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethereum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethereum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethereum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ethereum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ethereum (ETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethereum (ETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethereum prognozes.
Supratimas apie Ethereum (ETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ethereum (ETH)
Ieškote, kaip nusipirkti Ethereum? Viskas paprasta ir patogu! Ethereum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.