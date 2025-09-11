Origin (OGN) realiojo laiko kaina yra $ 0.06586. Per pastarąsias 24 valandas OGN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06377 iki aukščiausios $ 0.06609 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGN kaina yra $ 3.38825924, o žemiausia – $ 0.04283790500370745.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGN per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – +0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Origin (OGN) rinkos informacija
No.630
$ 43.51M
$ 43.51M
$ 525.90K
$ 525.90K
$ 92.84M
$ 92.84M
660.67M
660.67M
1,409,664,846
1,409,664,846
1,409,664,846
1,409,664,846
46.86%
2020-01-06 00:00:00
$ 0.136
$ 0.136
ETH
Dabartinė Origin rinkos kapitalizacija yra $ 43.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 525.90K. OGN apyvartoje yra 660.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1409664846. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.84M
Origin (OGN) kainos istorija USD
Stebėkite Origin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005875
+0.90%
30 dienų
$ +0.00462
+7.54%
60 dienų
$ +0.00773
+13.29%
90 dienų
$ +0.01513
+29.82%
Origin kainos pokytis šiandien
Šiandien OGN užfiksuotas $ +0.0005875 (+0.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Origin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00462 (+7.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Origin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGN rodiklis pasikeitė $ +0.00773 (+13.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Origin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01513 (+29.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Origin (OGN) pokyčius?
Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.
Origin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Origin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OGNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Origin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Origin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Origin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Origin (OGN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Origin (OGN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Origin prognozes.
Supratimas apie Origin (OGN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Origin (OGN)
Ieškote, kaip nusipirkti Origin? Viskas paprasta ir patogu! Origin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.