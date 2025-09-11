dego.finance (DEGO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2584. Per pastarąsias 24 valandas DEGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2124 iki aukščiausios $ 1.2871 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEGO kaina yra $ 33.82069595, o žemiausia – $ 0.426268683664.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dego.finance (DEGO) rinkos informacija
No.807
$ 26.42M
$ 26.42M$ 26.42M
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
$ 26.43M
$ 26.43M$ 26.43M
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
99.98%
ETH
Dabartinė dego.finance rinkos kapitalizacija yra $ 26.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. DEGO apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.43M
dego.finance (DEGO) kainos istorija USD
Stebėkite dego.finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.022013
+1.78%
30 dienų
$ -0.0004
-0.04%
60 dienų
$ +0.0842
+7.17%
90 dienų
$ +0.2114
+20.19%
dego.finance kainos pokytis šiandien
Šiandien DEGO užfiksuotas $ +0.022013 (+1.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dego.finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dego.finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEGO rodiklis pasikeitė $ +0.0842 (+7.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dego.finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2114 (+20.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dego.finance (DEGO) pokyčius?
DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.
dego.finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dego.finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DEGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie dego.finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dego.finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
dego.finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dego.finance (DEGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dego.finance (DEGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dego.finance prognozes.
Supratimas apie dego.finance (DEGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dego.finance (DEGO)
Ieškote, kaip nusipirkti dego.finance? Viskas paprasta ir patogu! dego.finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.