Daugiau apie DEGO

DEGO Kainos informacija

DEGO Baltoji knyga

DEGO Oficiali svetainė

DEGO Tokenomika

DEGO Kainų prognozė

DEGO Istorija

DEGO pirkimo vadovas

DEGOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DEGO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

dego.finance logotipas

dego.finance kaina(DEGO)

1 DEGO į USD – tiesioginė kaina:

$1.2587
$1.2587$1.2587
+1.78%1D
USD
dego.finance (DEGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:15:19(UTC+8)

dego.finance (DEGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.2124
$ 1.2124$ 1.2124
24 val. žemiausia
$ 1.2871
$ 1.2871$ 1.2871
24 val. aukščiausia

$ 1.2124
$ 1.2124$ 1.2124

$ 1.2871
$ 1.2871$ 1.2871

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

+0.43%

+1.78%

+0.93%

+0.93%

dego.finance (DEGO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2584. Per pastarąsias 24 valandas DEGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2124 iki aukščiausios $ 1.2871 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEGO kaina yra $ 33.82069595, o žemiausia – $ 0.426268683664.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dego.finance (DEGO) rinkos informacija

No.807

$ 26.42M
$ 26.42M$ 26.42M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 26.43M
$ 26.43M$ 26.43M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

Dabartinė dego.finance rinkos kapitalizacija yra $ 26.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. DEGO apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.43M

dego.finance (DEGO) kainos istorija USD

Stebėkite dego.finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.022013+1.78%
30 dienų$ -0.0004-0.04%
60 dienų$ +0.0842+7.17%
90 dienų$ +0.2114+20.19%
dego.finance kainos pokytis šiandien

Šiandien DEGO užfiksuotas $ +0.022013 (+1.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dego.finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dego.finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEGO rodiklis pasikeitė $ +0.0842 (+7.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dego.finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2114 (+20.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dego.finance (DEGO) pokyčius?

Peržiūrėkite dego.finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dego.finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie dego.finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dego.finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dego.finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dego.finance (DEGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dego.finance (DEGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dego.finance prognozes.

Peržiūrėkite dego.finance kainos prognozę dabar!

dego.finance (DEGO) Tokenomika

Supratimas apie dego.finance (DEGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dego.finance (DEGO)

Ieškote, kaip nusipirkti dego.finance? Viskas paprasta ir patogu! dego.finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEGO į vietos valiutas

1 dego.finance(DEGO) į VND
33,114.796
1 dego.finance(DEGO) į AUD
A$1.900184
1 dego.finance(DEGO) į GBP
0.918632
1 dego.finance(DEGO) į EUR
1.06964
1 dego.finance(DEGO) į USD
$1.2584
1 dego.finance(DEGO) į MYR
RM5.310448
1 dego.finance(DEGO) į TRY
51.959336
1 dego.finance(DEGO) į JPY
¥184.9848
1 dego.finance(DEGO) į ARS
ARS$1,792.5908
1 dego.finance(DEGO) į RUB
107.517696
1 dego.finance(DEGO) į INR
111.078968
1 dego.finance(DEGO) į IDR
Rp20,629.504896
1 dego.finance(DEGO) į KRW
1,752.6366
1 dego.finance(DEGO) į PHP
72.030816
1 dego.finance(DEGO) į EGP
￡E.60.642296
1 dego.finance(DEGO) į BRL
R$6.79536
1 dego.finance(DEGO) į CAD
C$1.736592
1 dego.finance(DEGO) į BDT
153.27312
1 dego.finance(DEGO) į NGN
1,898.032136
1 dego.finance(DEGO) į COP
$4,934.891104
1 dego.finance(DEGO) į ZAR
R.22.047168
1 dego.finance(DEGO) į UAH
51.946752
1 dego.finance(DEGO) į VES
Bs196.3104
1 dego.finance(DEGO) į CLP
$1,209.3224
1 dego.finance(DEGO) į PKR
Rs357.398184
1 dego.finance(DEGO) į KZT
678.378272
1 dego.finance(DEGO) į THB
฿40.042288
1 dego.finance(DEGO) į TWD
NT$38.154688
1 dego.finance(DEGO) į AED
د.إ4.618328
1 dego.finance(DEGO) į CHF
Fr0.994136
1 dego.finance(DEGO) į HKD
HK$9.790352
1 dego.finance(DEGO) į AMD
֏480.847224
1 dego.finance(DEGO) į MAD
.د.م11.363352
1 dego.finance(DEGO) į MXN
$23.431408
1 dego.finance(DEGO) į SAR
ريال4.719
1 dego.finance(DEGO) į PLN
4.580576
1 dego.finance(DEGO) į RON
лв5.448872
1 dego.finance(DEGO) į SEK
kr11.778624
1 dego.finance(DEGO) į BGN
лв2.101528
1 dego.finance(DEGO) į HUF
Ft423.413848
1 dego.finance(DEGO) į CZK
26.275392
1 dego.finance(DEGO) į KWD
د.ك0.383812
1 dego.finance(DEGO) į ILS
4.177888
1 dego.finance(DEGO) į AOA
Kz1,147.119688
1 dego.finance(DEGO) į BHD
.د.ب0.4744168
1 dego.finance(DEGO) į BMD
$1.2584
1 dego.finance(DEGO) į DKK
kr8.028592
1 dego.finance(DEGO) į HNL
L32.982664
1 dego.finance(DEGO) į MUR
57.332704
1 dego.finance(DEGO) į NAD
$22.122672
1 dego.finance(DEGO) į NOK
kr12.495912
1 dego.finance(DEGO) į NZD
$2.114112
1 dego.finance(DEGO) į PAB
B/.1.2584
1 dego.finance(DEGO) į PGK
K5.335616
1 dego.finance(DEGO) į QAR
ر.ق4.580576
1 dego.finance(DEGO) į RSD
дин.126.079096

dego.finance išteklius

Išsamesnei dego.finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali dego.finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dego.finance

Kiek dego.finance(DEGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEGO kaina USD valiuta yra 1.2584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEGO į USD kaina?
Dabartinė DEGO kaina USD valiuta yra $ 1.2584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dego.finance rinkos kapitalizacija?
DEGO rinkos kapitalizacija yra $ 26.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEGO apyvartoje?
DEGO apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEGO kaina?
DEGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.82069595USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEGO kaina?
DEGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.426268683664USD.
Kokia yra DEGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEGO yra $ 1.25MUSD.
Ar DEGO kaina šiais metais kils?
DEGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:15:19(UTC+8)

dego.finance (DEGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DEGO-į-USD skaičiuoklė

Suma

DEGO
DEGO
USD
USD

1 DEGO = 1.2584 USD

Prekiauti DEGO

DEGOUSDT
$1.2587
$1.2587$1.2587
+1.77%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis