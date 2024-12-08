SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

ReitingasNo.572

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.01%

Cirkuliuojantis kiekis18,602,526,232.004456

Maksimali pasiūla100,000,000,000

Bendra pasiūla80,362,052,930.43976

Cirkuliacijos norma0.186%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.07345197583389378,2024-12-08

Mažiausia kaina0.001910422229242526,2025-07-06

Vieša blokų grandinėSUPRA

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

