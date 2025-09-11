Daugiau apie XMR

Monero logotipas

Monero kaina(XMR)

1 XMR į USD – tiesioginė kaina:

$270.1
$270.1$270.1
-0.19%1D
USD
Monero (XMR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:44:23(UTC+8)

Monero (XMR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 264.92
$ 264.92$ 264.92
24 val. žemiausia
$ 272.35
$ 272.35$ 272.35
24 val. aukščiausia

$ 264.92
$ 264.92$ 264.92

$ 272.35
$ 272.35$ 272.35

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

-0.53%

-0.19%

+0.99%

+0.99%

Monero (XMR) realiojo laiko kaina yra $ 270.1. Per pastarąsias 24 valandas XMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 264.92 iki aukščiausios $ 272.35 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMR kaina yra $ 517.62024523, o žemiausia – $ 0.21296699345111847.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMR per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Monero (XMR) rinkos informacija

No.29

$ 4.98B
$ 4.98B$ 4.98B

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

$ 4.98B
$ 4.98B$ 4.98B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.12%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Dabartinė Monero rinkos kapitalizacija yra $ 4.98B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.15M. XMR apyvartoje yra 18.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 18446744.07370955. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.98B

Monero (XMR) kainos istorija USD

Stebėkite Monero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.5142-0.19%
30 dienų$ +11.94+4.62%
60 dienų$ -68.97-20.35%
90 dienų$ -52.62-16.31%
Monero kainos pokytis šiandien

Šiandien XMR užfiksuotas $ -0.5142 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Monero 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +11.94 (+4.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Monero 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XMR rodiklis pasikeitė $ -68.97 (-20.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Monero 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -52.62 (-16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Monero (XMR) pokyčius?

Peržiūrėkite Monero kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Monero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Monero mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Monero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Monero kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Monero (XMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Monero (XMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Monero prognozes.

Peržiūrėkite Monero kainos prognozę dabar!

Monero (XMR) Tokenomika

Supratimas apie Monero (XMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Monero (XMR)

Ieškote, kaip nusipirkti Monero? Viskas paprasta ir patogu! Monero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XMR į vietos valiutas

Monero išteklius

Išsamesnei Monero analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Monero svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Monero

Kiek Monero(XMR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XMR kaina USD valiuta yra 270.1USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XMR į USD kaina?
Dabartinė XMR kaina USD valiuta yra $ 270.1. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Monero rinkos kapitalizacija?
XMR rinkos kapitalizacija yra $ 4.98BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XMR apyvartoje?
XMR apyvartoje yra 18.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XMR kaina?
XMR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 517.62024523USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XMR kaina?
XMR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.21296699345111847USD.
Kokia yra XMR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XMR yra $ 3.15MUSD.
Ar XMR kaina šiais metais kils?
XMR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XMR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Monero (XMR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

