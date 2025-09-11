Monero (XMR) realiojo laiko kaina yra $ 270.1. Per pastarąsias 24 valandas XMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 264.92 iki aukščiausios $ 272.35 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMR kaina yra $ 517.62024523, o žemiausia – $ 0.21296699345111847.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMR per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Monero (XMR) rinkos informacija
No.29
$ 4.98B
$ 3.15M
$ 4.98B
18.45M
--
18,446,744.07370955
0.12%
2014-04-18 00:00:00
XMR
Dabartinė Monero rinkos kapitalizacija yra $ 4.98B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.15M. XMR apyvartoje yra 18.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 18446744.07370955. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.98B
Monero (XMR) kainos istorija USD
Stebėkite Monero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.5142
-0.19%
30 dienų
$ +11.94
+4.62%
60 dienų
$ -68.97
-20.35%
90 dienų
$ -52.62
-16.31%
Monero kainos pokytis šiandien
Šiandien XMR užfiksuotas $ -0.5142 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Monero 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +11.94 (+4.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Monero 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XMR rodiklis pasikeitė $ -68.97 (-20.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Monero 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -52.62 (-16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Monero (XMR) pokyčius?
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Monero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Monero mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Monero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Monero kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Monero (XMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Monero (XMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Monero prognozes.
Supratimas apie Monero (XMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Monero (XMR)
Ieškote, kaip nusipirkti Monero? Viskas paprasta ir patogu! Monero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.