Solana logotipas

Solana kaina(SOL)

1 SOL į USD – tiesioginė kaina:

$223.89
$223.89$223.89
+0.31%1D
USD
Solana (SOL) kainos grafikas realiu laiku
Solana (SOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 217.81
$ 217.81$ 217.81
24 val. žemiausia
$ 225.94
$ 225.94$ 225.94
24 val. aukščiausia

$ 217.81
$ 217.81$ 217.81

$ 225.94
$ 225.94$ 225.94

$ 294.33494870928604
$ 294.33494870928604$ 294.33494870928604

$ 0.505193636791
$ 0.505193636791$ 0.505193636791

+0.29%

+0.31%

+7.58%

+7.58%

Solana (SOL) realiojo laiko kaina yra $ 223.8. Per pastarąsias 24 valandas SOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 217.81 iki aukščiausios $ 225.94 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOL kaina yra $ 294.33494870928604, o žemiausia – $ 0.505193636791.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solana (SOL) rinkos informacija

No.6

$ 121.37B
$ 121.37B$ 121.37B

$ 273.37M
$ 273.37M$ 273.37M

$ 136.40B
$ 136.40B$ 136.40B

542.32M
542.32M 542.32M

--
----

609,468,855.0093542
609,468,855.0093542 609,468,855.0093542

3.09%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Dabartinė Solana rinkos kapitalizacija yra $ 121.37B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 273.37M. SOL apyvartoje yra 542.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 609468855.0093542. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.40B

Solana (SOL) kainos istorija USD

Stebėkite Solana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.6919+0.31%
30 dienų$ +47.48+26.92%
60 dienų$ +61.14+37.58%
90 dienų$ +78.79+54.33%
Solana kainos pokytis šiandien

Šiandien SOL užfiksuotas $ +0.6919 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solana 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +47.48 (+26.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solana 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOL rodiklis pasikeitė $ +61.14 (+37.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solana 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +78.79 (+54.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solana (SOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Solana kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solana mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solana (SOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana (SOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana prognozes.

Peržiūrėkite Solana kainos prognozę dabar!

Solana (SOL) Tokenomika

Supratimas apie Solana (SOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solana (SOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Solana? Viskas paprasta ir patogu! Solana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Solana išteklius

Išsamesnei Solana analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Solana svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solana

Kiek Solana(SOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOL kaina USD valiuta yra 223.8USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOL į USD kaina?
Dabartinė SOL kaina USD valiuta yra $ 223.8. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solana rinkos kapitalizacija?
SOL rinkos kapitalizacija yra $ 121.37BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOL apyvartoje?
SOL apyvartoje yra 542.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOL kaina?
SOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 294.33494870928604USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOL kaina?
SOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.505193636791USD.
Kokia yra SOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOL yra $ 273.37MUSD.
Ar SOL kaina šiais metais kils?
SOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Solana (SOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

