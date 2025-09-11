Solana (SOL) realiojo laiko kaina yra $ 223.8. Per pastarąsias 24 valandas SOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 217.81 iki aukščiausios $ 225.94 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOL kaina yra $ 294.33494870928604, o žemiausia – $ 0.505193636791.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Solana (SOL) rinkos informacija
No.6
$ 121.37B
$ 121.37B$ 121.37B
$ 273.37M
$ 273.37M$ 273.37M
$ 136.40B
$ 136.40B$ 136.40B
542.32M
542.32M 542.32M
--
----
609,468,855.0093542
609,468,855.0093542 609,468,855.0093542
3.09%
2020-03-23 00:00:00
SOL
Dabartinė Solana rinkos kapitalizacija yra $ 121.37B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 273.37M. SOL apyvartoje yra 542.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 609468855.0093542. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.40B
Solana (SOL) kainos istorija USD
Stebėkite Solana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.6919
+0.31%
30 dienų
$ +47.48
+26.92%
60 dienų
$ +61.14
+37.58%
90 dienų
$ +78.79
+54.33%
Solana kainos pokytis šiandien
Šiandien SOL užfiksuotas $ +0.6919 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Solana 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +47.48 (+26.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Solana 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOL rodiklis pasikeitė $ +61.14 (+37.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Solana 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +78.79 (+54.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solana (SOL) pokyčius?
Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.
Solana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solana mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Solana kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Solana (SOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana (SOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana prognozes.
Supratimas apie Solana (SOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Solana (SOL)
Ieškote, kaip nusipirkti Solana? Viskas paprasta ir patogu! Solana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.