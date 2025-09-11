Daugiau apie BTC

Bitcoin logotipas

Bitcoin kaina(BTC)

1 BTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,085.54
+0.21%1D
USD
Bitcoin (BTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:54(UTC+8)

Bitcoin (BTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 111,824.75
24 val. žemiausia
$ 114,459.6
24 val. aukščiausia

$ 111,824.75
$ 114,459.6
$ 124,457.11687036631
$ 0.04864654
-0.04%

+0.21%

+3.14%

+3.14%

Bitcoin (BTC) realiojo laiko kaina yra $ 114,059.23. Per pastarąsias 24 valandas BTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 111,824.75 iki aukščiausios $ 114,459.6 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTC kaina yra $ 124,457.11687036631, o žemiausia – $ 0.04864654.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin (BTC) rinkos informacija

No.1

$ 2.27T
$ 1.20B
$ 2.40T
19.92M
21,000,000
19,919,225
94.85%

57.49%

2008-11-01 00:00:00

$ 0.0025
BTC

Dabartinė Bitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.27T, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.20B. BTC apyvartoje yra 19.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 19919225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.40T

Bitcoin (BTC) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +239.0776+0.21%
30 dienų$ -4,923.95-4.14%
60 dienų$ -3,939.76-3.34%
90 dienų$ +9,164.23+8.73%
Bitcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien BTC užfiksuotas $ +239.0776 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4,923.95 (-4.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BTC rodiklis pasikeitė $ -3,939.76 (-3.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9,164.23 (+8.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin (BTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcoin (BTC)

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Bitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin (BTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin (BTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin kainos prognozę dabar!

Bitcoin (BTC) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin (BTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcoin (BTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BTC į vietos valiutas

1 Bitcoin(BTC) į VND
3,001,468,637.45
1 Bitcoin(BTC) į AUD
A$172,229.4373
1 Bitcoin(BTC) į GBP
83,263.2379
1 Bitcoin(BTC) į EUR
96,950.3455
1 Bitcoin(BTC) į USD
$114,059.23
1 Bitcoin(BTC) į MYR
RM481,329.9506
1 Bitcoin(BTC) į TRY
4,709,505.6067
1 Bitcoin(BTC) į JPY
¥16,766,706.81
1 Bitcoin(BTC) į ARS
ARS$162,477,373.135
1 Bitcoin(BTC) į RUB
9,723,549.3575
1 Bitcoin(BTC) į INR
10,065,727.0475
1 Bitcoin(BTC) į IDR
Rp1,869,823,143.4512
1 Bitcoin(BTC) į KRW
158,855,992.5825
1 Bitcoin(BTC) į PHP
6,525,328.5483
1 Bitcoin(BTC) į EGP
￡E.5,491,951.9245
1 Bitcoin(BTC) į BRL
R$615,919.842
1 Bitcoin(BTC) į CAD
C$157,401.7374
1 Bitcoin(BTC) į BDT
13,892,414.214
1 Bitcoin(BTC) į NGN
172,034,396.0167
1 Bitcoin(BTC) į COP
$447,290,113.9988
1 Bitcoin(BTC) į ZAR
R.1,996,036.525
1 Bitcoin(BTC) į UAH
4,708,365.0144
1 Bitcoin(BTC) į VES
Bs17,793,239.88
1 Bitcoin(BTC) į CLP
$109,610,920.03
1 Bitcoin(BTC) į PKR
Rs32,393,961.9123
1 Bitcoin(BTC) į KZT
61,487,049.7084
1 Bitcoin(BTC) į THB
฿3,627,083.514
1 Bitcoin(BTC) į TWD
NT$3,457,135.2613
1 Bitcoin(BTC) į AED
د.إ418,597.3741
1 Bitcoin(BTC) į CHF
Fr90,106.7917
1 Bitcoin(BTC) į HKD
HK$887,380.8094
1 Bitcoin(BTC) į AMD
֏43,583,172.3753
1 Bitcoin(BTC) į MAD
.د.م1,029,954.8469
1 Bitcoin(BTC) į MXN
$2,122,642.2703
1 Bitcoin(BTC) į SAR
ريال427,722.1125
1 Bitcoin(BTC) į PLN
415,175.5972
1 Bitcoin(BTC) į RON
лв493,876.4659
1 Bitcoin(BTC) į SEK
kr1,066,453.8005
1 Bitcoin(BTC) į BGN
лв190,478.9141
1 Bitcoin(BTC) į HUF
Ft38,364,962.6028
1 Bitcoin(BTC) į CZK
2,380,416.1301
1 Bitcoin(BTC) į KWD
د.ك34,788.06515
1 Bitcoin(BTC) į ILS
378,676.6436
1 Bitcoin(BTC) į AOA
Kz103,972,972.2911
1 Bitcoin(BTC) į BHD
.د.ب43,000.32971
1 Bitcoin(BTC) į BMD
$114,059.23
1 Bitcoin(BTC) į DKK
kr727,697.8874
1 Bitcoin(BTC) į HNL
L2,989,492.4183
1 Bitcoin(BTC) į MUR
5,196,538.5188
1 Bitcoin(BTC) į NAD
$2,005,161.2634
1 Bitcoin(BTC) į NOK
kr1,133,748.7462
1 Bitcoin(BTC) į NZD
$191,619.5064
1 Bitcoin(BTC) į PAB
B/.114,059.23
1 Bitcoin(BTC) į PGK
K483,611.1352
1 Bitcoin(BTC) į QAR
ر.ق415,175.5972
1 Bitcoin(BTC) į RSD
дин.11,427,594.2537

Bitcoin išteklius

Išsamesnei Bitcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bitcoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin

Kiek Bitcoin(BTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTC kaina USD valiuta yra 114,059.23USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTC į USD kaina?
Dabartinė BTC kaina USD valiuta yra $ 114,059.23. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin rinkos kapitalizacija?
BTC rinkos kapitalizacija yra $ 2.27TUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTC apyvartoje?
BTC apyvartoje yra 19.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTC kaina?
BTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 124,457.11687036631USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTC kaina?
BTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04864654USD.
Kokia yra BTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTC yra $ 1.20BUSD.
Ar BTC kaina šiais metais kils?
BTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bitcoin (BTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

