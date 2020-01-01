Kaip prekiauti išankstinėje rinkoje?

1
Kurti pavedimą
Pasirinkite tokeną, spauskite [Kurti pavedimą] ir pasirinkite skirtuką [Pirkti]. Įveskite kiekį ir kainą pirkimo pavedimui.
2
Sutapatinti pavedimus
Laukite pardavėjo pavedimo atitikimo. Pardavėjui priėmus pavedimą, laukite tokenų atsiskaitymo metu.
3
Pavedimų atsiskaitymas
tokenus gausite iš pardavėjo atsiskaitymo metu. Kitu atveju platforma grąžins sumą ir suteiks kompensaciją.
1
Kurti pavedimą
Pasirinkite tokeną, spauskite [Kurti pavedimą] ir pasirinkite skirtuką [Parduoti]. Įveskite kiekį ir kainą pardavimo pavedimui. Pateikite pavedimą ir sumokėkite atitinkamą sumą (įskaitant užstatą).
2
Sutapatinti pavedimus
Laukite pirkėjo pavedimo atitikimo. Pirkėjui priėmus pavedimą, būkite pasiruošę pristatyti tokenus atsiskaitymo laikotarpiu.
3
Pavedimų atsiskaitymas
Patikrinkite, ar spot sąskaitoje pakanka tokenų iki atsiskaitymo. Kitu atveju prarasite užstatą.
DUK

Kas yra išankstinė prekyba?

MEXC išankstinė prekyba – speciali nebiržinė (OTC) paslauga. Investuotojai gali prekiauti naujais kriptovaliutų tokenais prieš oficialų įtraukimą į biržą. Pirkėjai ir pardavėjai sutapatina sandorius pasirinkdami kainas ir kiekį. Tai suteikia pranašumą ankstyviesiems investuotojams.