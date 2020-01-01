Išankstinio įtraukimo į sąrašą taškai reiškia specialų išankstinės prekybos tipą, kai projekto komanda dar nėra galutinai suderinusi tokenomikos, pavyzdžiui, didžiausios pasiūlos ir kitų detalių. Šiais tokenais iš pradžių prekiaujama kaip taškais, remiantis iš anksto nustatyta maksimalia pasiūla. Kai projekto komanda oficialiai atskleis tokenomiką, platforma proporcingai pakoreguos jūsų užpildytų sandorių kiekį ir kainą pagal faktinę didžiausią pasiūlą, tuo pačiu užtikrindama, kad bendra sandorio suma išliks nepakitusi. Tada galėsite peržiūrėti pakoreguotus sandorius oficialiame išankstinės prekybos projekte ir pasiruošti atsiskaitymui.