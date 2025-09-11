Haedal Protocol (HAEDAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.15493. Per pastarąsias 24 valandas HAEDAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14453 iki aukščiausios $ 0.15493 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAEDAL kaina yra $ 0.3030852003927108, o žemiausia – $ 0.08154305381497716.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAEDAL per pastarąją valandą pasikeitė +1.60%, per 24 valandas – +4.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Haedal Protocol (HAEDAL) rinkos informacija
$ 35.63M
$ 1.33M
$ 154.93M
230.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.00%
SUI
Dabartinė Haedal Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 35.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.33M. HAEDAL apyvartoje yra 230.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.93M
Haedal Protocol (HAEDAL) kainos istorija USD
Stebėkite Haedal Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0068673
+4.64%
30 dienų
$ +0.01679
+12.15%
60 dienų
$ -0.00502
-3.14%
90 dienų
$ +0.05486
+54.82%
Haedal Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien HAEDAL užfiksuotas $ +0.0068673 (+4.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Haedal Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01679 (+12.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Haedal Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAEDAL rodiklis pasikeitė $ -0.00502 (-3.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Haedal Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05486 (+54.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Haedal Protocol (HAEDAL) pokyčius?
Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.
Haedal Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Haedal Protocol (HAEDAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Haedal Protocol (HAEDAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Haedal Protocol prognozes.
Supratimas apie Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAEDALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
