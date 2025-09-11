Daugiau apie HAEDAL

HAEDAL Kainos informacija

HAEDAL Baltoji knyga

HAEDAL Oficiali svetainė

HAEDAL Tokenomika

HAEDAL Kainų prognozė

HAEDAL Istorija

HAEDAL pirkimo vadovas

HAEDALvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HAEDAL Spot

HAEDAL USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Haedal Protocol logotipas

Haedal Protocol kaina(HAEDAL)

1 HAEDAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.15487
$0.15487$0.15487
+4.64%1D
USD
Haedal Protocol (HAEDAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:34(UTC+8)

Haedal Protocol (HAEDAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.14453
$ 0.14453$ 0.14453
24 val. žemiausia
$ 0.15493
$ 0.15493$ 0.15493
24 val. aukščiausia

$ 0.14453
$ 0.14453$ 0.14453

$ 0.15493
$ 0.15493$ 0.15493

$ 0.3030852003927108
$ 0.3030852003927108$ 0.3030852003927108

$ 0.08154305381497716
$ 0.08154305381497716$ 0.08154305381497716

+1.60%

+4.64%

+20.49%

+20.49%

Haedal Protocol (HAEDAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.15493. Per pastarąsias 24 valandas HAEDAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14453 iki aukščiausios $ 0.15493 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAEDAL kaina yra $ 0.3030852003927108, o žemiausia – $ 0.08154305381497716.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAEDAL per pastarąją valandą pasikeitė +1.60%, per 24 valandas – +4.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Haedal Protocol (HAEDAL) rinkos informacija

No.717

$ 35.63M
$ 35.63M$ 35.63M

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 154.93M
$ 154.93M$ 154.93M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SUI

Dabartinė Haedal Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 35.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.33M. HAEDAL apyvartoje yra 230.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.93M

Haedal Protocol (HAEDAL) kainos istorija USD

Stebėkite Haedal Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0068673+4.64%
30 dienų$ +0.01679+12.15%
60 dienų$ -0.00502-3.14%
90 dienų$ +0.05486+54.82%
Haedal Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien HAEDAL užfiksuotas $ +0.0068673 (+4.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Haedal Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01679 (+12.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Haedal Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAEDAL rodiklis pasikeitė $ -0.00502 (-3.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Haedal Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.05486 (+54.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Haedal Protocol (HAEDAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Haedal Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Haedal Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HAEDALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Haedal Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Haedal Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Haedal Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Haedal Protocol (HAEDAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Haedal Protocol (HAEDAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Haedal Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Haedal Protocol kainos prognozę dabar!

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomika

Supratimas apie Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAEDALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Haedal Protocol (HAEDAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Haedal Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Haedal Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HAEDAL į vietos valiutas

1 Haedal Protocol(HAEDAL) į VND
4,076.98295
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į AUD
A$0.2339443
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į GBP
0.1130989
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į EUR
0.1316905
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į USD
$0.15493
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į MYR
RM0.6538046
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į TRY
6.3939611
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į JPY
¥22.77471
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į ARS
ARS$220.697785
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į RUB
13.0900357
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į INR
13.6694739
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į IDR
Rp2,539.8356592
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į KRW
215.4797426
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į PHP
8.8588974
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į EGP
￡E.7.4536823
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į BRL
R$0.836622
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į CAD
C$0.2138034
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į BDT
18.870474
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į NGN
233.6793697
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į COP
$607.5672908
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į ZAR
R.2.7097257
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į UAH
6.3955104
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į VES
Bs24.16908
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į CLP
$148.88773
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į PKR
Rs44.0016693
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į KZT
83.5196644
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į THB
฿4.9252247
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į TWD
NT$4.7021255
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į AED
د.إ0.5685931
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į CHF
Fr0.1223947
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į HKD
HK$1.2053554
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į AMD
֏59.2003023
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į MAD
.د.م1.3990179
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į MXN
$2.881698
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į SAR
ريال0.5809875
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į PLN
0.5639452
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į RON
лв0.6708469
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į SEK
kr1.4485955
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į BGN
лв0.2587331
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į HUF
Ft52.0766209
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į CZK
3.2318398
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į KWD
د.ك0.04725365
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į ILS
0.5143676
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į AOA
Kz141.7470063
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į BHD
.د.ب0.05840861
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į BMD
$0.15493
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į DKK
kr0.9884534
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į HNL
L4.0607153
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į MUR
7.0586108
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į NAD
$2.7236694
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į NOK
kr1.5384549
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į NZD
$0.2602824
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į PAB
B/.0.15493
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į PGK
K0.6569032
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į QAR
ر.ق0.5639452
1 Haedal Protocol(HAEDAL) į RSD
дин.15.5177888

Haedal Protocol išteklius

Išsamesnei Haedal Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Haedal Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Haedal Protocol

Kiek Haedal Protocol(HAEDAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAEDAL kaina USD valiuta yra 0.15493USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAEDAL į USD kaina?
Dabartinė HAEDAL kaina USD valiuta yra $ 0.15493. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Haedal Protocol rinkos kapitalizacija?
HAEDAL rinkos kapitalizacija yra $ 35.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAEDAL apyvartoje?
HAEDAL apyvartoje yra 230.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAEDAL kaina?
HAEDAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3030852003927108USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAEDAL kaina?
HAEDAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08154305381497716USD.
Kokia yra HAEDAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAEDAL yra $ 1.33MUSD.
Ar HAEDAL kaina šiais metais kils?
HAEDAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAEDAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:57:34(UTC+8)

Haedal Protocol (HAEDAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HAEDAL-į-USD skaičiuoklė

Suma

HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

1 HAEDAL = 0.15493 USD

Prekiauti HAEDAL

HAEDALUSDT
$0.15487
$0.15487$0.15487
+4.50%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis