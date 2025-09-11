Daugiau apie STG

Stargate Finance logotipas

Stargate Finance kaina(STG)

1 STG į USD – tiesioginė kaina:

Stargate Finance (STG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:10(UTC+8)

Stargate Finance (STG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.23%

+0.05%

+10.12%

+10.12%

Stargate Finance (STG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1751. Per pastarąsias 24 valandas STG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1707 iki aukščiausios $ 0.1759 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STG kaina yra $ 4.283844483496619, o žemiausia – $ 0.10162599944782422.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STG per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stargate Finance (STG) rinkos informacija

No.345

66.09%

BSC

Dabartinė Stargate Finance rinkos kapitalizacija yra $ 115.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 742.29K. STG apyvartoje yra 660.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 175.10M

Stargate Finance (STG) kainos istorija USD

Stebėkite Stargate Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000088+0.05%
30 dienų$ -0.0076-4.16%
60 dienų$ +0.0035+2.03%
90 dienų$ +0.0063+3.73%
Stargate Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien STG užfiksuotas $ +0.000088 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stargate Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0076 (-4.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stargate Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STG rodiklis pasikeitė $ +0.0035 (+2.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stargate Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0063 (+3.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stargate Finance (STG) pokyčius?

Peržiūrėkite Stargate Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stargate Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stargate Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stargate Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stargate Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stargate Finance (STG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stargate Finance (STG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stargate Finance prognozes.

Peržiūrėkite Stargate Finance kainos prognozę dabar!

Stargate Finance (STG) Tokenomika

Supratimas apie Stargate Finance (STG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stargate Finance (STG)

Ieškote, kaip nusipirkti Stargate Finance? Viskas paprasta ir patogu! Stargate Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STG į vietos valiutas

1 Stargate Finance(STG) į VND
4,607.7565
1 Stargate Finance(STG) į AUD
A$0.264401
1 Stargate Finance(STG) į GBP
0.127823
1 Stargate Finance(STG) į EUR
0.148835
1 Stargate Finance(STG) į USD
$0.1751
1 Stargate Finance(STG) į MYR
RM0.738922
1 Stargate Finance(STG) į TRY
7.229879
1 Stargate Finance(STG) į JPY
¥25.7397
1 Stargate Finance(STG) į ARS
ARS$249.42995
1 Stargate Finance(STG) į RUB
14.995564
1 Stargate Finance(STG) į INR
15.463081
1 Stargate Finance(STG) į IDR
Rp2,870.491344
1 Stargate Finance(STG) į KRW
243.870525
1 Stargate Finance(STG) į PHP
10.010467
1 Stargate Finance(STG) į EGP
￡E.8.432816
1 Stargate Finance(STG) į BRL
R$0.94554
1 Stargate Finance(STG) į CAD
C$0.241638
1 Stargate Finance(STG) į BDT
21.32718
1 Stargate Finance(STG) į NGN
264.101579
1 Stargate Finance(STG) į COP
$686.665156
1 Stargate Finance(STG) į ZAR
R.3.069503
1 Stargate Finance(STG) į UAH
7.228128
1 Stargate Finance(STG) į VES
Bs27.3156
1 Stargate Finance(STG) į CLP
$168.2711
1 Stargate Finance(STG) į PKR
Rs49.730151
1 Stargate Finance(STG) į KZT
94.392908
1 Stargate Finance(STG) į THB
฿5.571682
1 Stargate Finance(STG) į TWD
NT$5.30553
1 Stargate Finance(STG) į AED
د.إ0.642617
1 Stargate Finance(STG) į CHF
Fr0.138329
1 Stargate Finance(STG) į HKD
HK$1.362278
1 Stargate Finance(STG) į AMD
֏66.907461
1 Stargate Finance(STG) į MAD
.د.م1.581153
1 Stargate Finance(STG) į MXN
$3.262113
1 Stargate Finance(STG) į SAR
ريال0.656625
1 Stargate Finance(STG) į PLN
0.637364
1 Stargate Finance(STG) į RON
лв0.758183
1 Stargate Finance(STG) į SEK
kr1.637185
1 Stargate Finance(STG) į BGN
лв0.292417
1 Stargate Finance(STG) į HUF
Ft58.896636
1 Stargate Finance(STG) į CZK
3.656088
1 Stargate Finance(STG) į KWD
د.ك0.0534055
1 Stargate Finance(STG) į ILS
0.583083
1 Stargate Finance(STG) į AOA
Kz159.615907
1 Stargate Finance(STG) į BHD
.د.ب0.0660127
1 Stargate Finance(STG) į BMD
$0.1751
1 Stargate Finance(STG) į DKK
kr1.117138
1 Stargate Finance(STG) į HNL
L4.589371
1 Stargate Finance(STG) į MUR
7.977556
1 Stargate Finance(STG) į NAD
$3.078258
1 Stargate Finance(STG) į NOK
kr1.738743
1 Stargate Finance(STG) į NZD
$0.294168
1 Stargate Finance(STG) į PAB
B/.0.1751
1 Stargate Finance(STG) į PGK
K0.742424
1 Stargate Finance(STG) į QAR
ر.ق0.637364
1 Stargate Finance(STG) į RSD
дин.17.543269

Stargate Finance išteklius

Išsamesnei Stargate Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stargate Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stargate Finance

Kiek Stargate Finance(STG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STG kaina USD valiuta yra 0.1751USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STG į USD kaina?
Dabartinė STG kaina USD valiuta yra $ 0.1751. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stargate Finance rinkos kapitalizacija?
STG rinkos kapitalizacija yra $ 115.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STG apyvartoje?
STG apyvartoje yra 660.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STG kaina?
STG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.283844483496619USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STG kaina?
STG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10162599944782422USD.
Kokia yra STG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STG yra $ 742.29KUSD.
Ar STG kaina šiais metais kils?
STG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:59:10(UTC+8)

