Stargate Finance (STG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Stargate Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Stargate Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Stargate Finance kainos prognozė
$0.1714
$0.1714$0.1714
-0.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Stargate Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Stargate Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1714 prekybos kainą 2025 m.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Stargate Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.17997 prekybos kainą 2026 m.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STG ateities kaina yra $ 0.188968 su 10.25% augimo norma.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STG ateities kaina yra $ 0.198416 su 15.76% augimo norma.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.208337, o augimo norma – 21.55%.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.218754, o augimo norma – 27.63%.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Stargate Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.356328 prekybos kainą.

Stargate Finance (STG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Stargate Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.580421 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1714
    0.00%
  • 2026
    $ 0.17997
    5.00%
  • 2027
    $ 0.188968
    10.25%
  • 2028
    $ 0.198416
    15.76%
  • 2029
    $ 0.208337
    21.55%
  • 2030
    $ 0.218754
    27.63%
  • 2031
    $ 0.229692
    34.01%
  • 2032
    $ 0.241177
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.253235
    47.75%
  • 2034
    $ 0.265897
    55.13%
  • 2035
    $ 0.279192
    62.89%
  • 2036
    $ 0.293152
    71.03%
  • 2037
    $ 0.307809
    79.59%
  • 2038
    $ 0.323200
    88.56%
  • 2039
    $ 0.339360
    97.99%
  • 2040
    $ 0.356328
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Stargate Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1714
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.171423
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.171564
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.172104
    0.41%
Stargate Finance (STG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STG kaina yra $0.1714. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Stargate Finance (STG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.171423. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Stargate Finance (STG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.171564. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Stargate Finance (STG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STG kaina yra $0.172104. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Stargate Finance kainų statistika

$ 0.1714
$ 0.1714$ 0.1714

-0.05%

$ 113.29M
$ 113.29M$ 113.29M

660.95M
660.95M 660.95M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--

Naujausia STG kaina yra $ 0.1714. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.04M.
Be to, STG turi 660.95M apyvartą ir $ 113.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Stargate Finance (STG)

Bandote įsigyti STG? Dabar galite STG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Stargate Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti STG dabar

Stargate Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Stargate Finance, dabartinė Stargate Finance kaina yra 0.1714USD. Apyvartinė Stargate Finance (STG) pasiūla yra 0.00 STG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $113.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.001500
    $ 0.1764
    $ 0.1706
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.010000
    $ 0.1764
    $ 0.1559
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.0204
    $ 0.2008
    $ 0.1542
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Stargate Finance kaina pasikeitė $-0.001500, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Stargate Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.1764 ir žemiausia $0.1559. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo STG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Stargate Finance įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0204 vertę. Tai rodo, kad STG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Stargate Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą STG kainų istoriją

Kaip veikia Stargate Finance (STG) kainų prognozės modulis?

Stargate Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Stargate Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Stargate Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Stargate Finance potencialą.

Kodėl STG kainų prognozė yra svarbi?

STG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STG dabar?
Pagal jūsų prognozes, STG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STG kainų prognozė?
Remiantis Stargate Finance (STG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STG 2026 m.?
1 vieneto Stargate Finance (STG) kaina šiandien yra $0.1714. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STG kaina 2027 m.?
Stargate Finance (STG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stargate Finance (STG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stargate Finance (STG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STG 2030 m.?
1 vieneto Stargate Finance (STG) kaina šiandien yra $0.1714. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STG kainų prognozė 2040 metams?
Stargate Finance (STG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.