Orchid (OXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.05464. Per pastarąsias 24 valandas OXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05312 iki aukščiausios $ 0.05489 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OXT kaina yra $ 1.01620042, o žemiausia – $ 0.04663823669209175.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OXT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +1.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Orchid (OXT) rinkos informacija
No.568
$ 54.49M
$ 54.49M
$ 461.70K
$ 461.70K
$ 54.64M
$ 54.64M
997.21M
997.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
2017-10-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Orchid rinkos kapitalizacija yra $ 54.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 461.70K. OXT apyvartoje yra 997.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.64M
Orchid (OXT) kainos istorija USD
Stebėkite Orchid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005947
+1.10%
30 dienų
$ -0.00025
-0.46%
60 dienų
$ -0.00503
-8.43%
90 dienų
$ -0.00032
-0.59%
Orchid kainos pokytis šiandien
Šiandien OXT užfiksuotas $ +0.0005947 (+1.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Orchid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00025 (-0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Orchid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OXT rodiklis pasikeitė $ -0.00503 (-8.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Orchid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00032 (-0.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orchid (OXT) pokyčius?
The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
Orchid kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Orchid (OXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orchid (OXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orchid prognozes.
Supratimas apie Orchid (OXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
