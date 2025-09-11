Subsquid (SQD) realiojo laiko kaina yra $ 0.07963. Per pastarąsias 24 valandas SQD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07778 iki aukščiausios $ 0.08221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQD kaina yra $ 0.28647939149743795, o žemiausia – $ 0.022870639298236413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQD per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Subsquid (SQD) rinkos informacija
$ 59.72M
$ 77.33K
$ 106.47M
749.99M
1,337,000,000
1,336,997,653.5180118
56.09%
ARB
Dabartinė Subsquid rinkos kapitalizacija yra $ 59.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.33K. SQD apyvartoje yra 749.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 1336997653.5180118. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 106.47M
Subsquid (SQD) kainos istorija USD
Stebėkite Subsquid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000376
-0.47%
30 dienų
$ -0.07114
-47.19%
60 dienų
$ -0.08438
-51.45%
90 dienų
$ -0.16189
-67.03%
Subsquid kainos pokytis šiandien
Šiandien SQD užfiksuotas $ -0.000376 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Subsquid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.07114 (-47.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Subsquid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SQD rodiklis pasikeitė $ -0.08438 (-51.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Subsquid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.16189 (-67.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Subsquid (SQD) pokyčius?
Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.
Subsquid kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Subsquid (SQD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Subsquid (SQD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Subsquid prognozes.
Supratimas apie Subsquid (SQD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SQDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Subsquid (SQD)
