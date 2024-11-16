SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

VardasSQD

ReitingasNo.537

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.99%

Cirkuliuojantis kiekis756,192,128.664102

Maksimali pasiūla1,337,000,000

Bendra pasiūla1,336,997,653.5180118

Cirkuliacijos norma0.5655%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.28647939149743795,2025-06-11

Mažiausia kaina0.022870639298236413,2024-11-16

Vieša blokų grandinėARB

ĮvadasSubsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

