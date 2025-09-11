Daugiau apie ANIME

Animecoin logotipas

Animecoin kaina(ANIME)

1 ANIME į USD – tiesioginė kaina:

$0.01594
$0.01594$0.01594
-0.43%1D
USD
Animecoin (ANIME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:18:14(UTC+8)

Animecoin (ANIME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01569
$ 0.01569$ 0.01569
24 val. žemiausia
$ 0.01612
$ 0.01612$ 0.01612
24 val. aukščiausia

$ 0.01569
$ 0.01569$ 0.01569

$ 0.01612
$ 0.01612$ 0.01612

$ 0.1860638973479942
$ 0.1860638973479942$ 0.1860638973479942

$ 0.01230881396082252
$ 0.01230881396082252$ 0.01230881396082252

+0.37%

-0.43%

+3.64%

+3.64%

Animecoin (ANIME) realiojo laiko kaina yra $ 0.01594. Per pastarąsias 24 valandas ANIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01569 iki aukščiausios $ 0.01612 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANIME kaina yra $ 0.1860638973479942, o žemiausia – $ 0.01230881396082252.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANIME per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Animecoin (ANIME) rinkos informacija

No.410

$ 88.29M
$ 88.29M$ 88.29M

$ 828.34K
$ 828.34K$ 828.34K

$ 159.40M
$ 159.40M$ 159.40M

5.54B
5.54B 5.54B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Dabartinė Animecoin rinkos kapitalizacija yra $ 88.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 828.34K. ANIME apyvartoje yra 5.54B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 159.40M

Animecoin (ANIME) kainos istorija USD

Stebėkite Animecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000688-0.43%
30 dienų$ -0.00148-8.50%
60 dienų$ -0.00243-13.23%
90 dienų$ -0.00806-33.59%
Animecoin kainos pokytis šiandien

Šiandien ANIME užfiksuotas $ -0.0000688 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Animecoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00148 (-8.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Animecoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANIME rodiklis pasikeitė $ -0.00243 (-13.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Animecoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00806 (-33.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Animecoin (ANIME) pokyčius?

Peržiūrėkite Animecoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Animecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANIMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Animecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Animecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Animecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Animecoin (ANIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Animecoin (ANIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Animecoin prognozes.

Peržiūrėkite Animecoin kainos prognozę dabar!

Animecoin (ANIME) Tokenomika

Supratimas apie Animecoin (ANIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Animecoin (ANIME)

Ieškote, kaip nusipirkti Animecoin? Viskas paprasta ir patogu! Animecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANIME į vietos valiutas

1 Animecoin(ANIME) į VND
419.4611
1 Animecoin(ANIME) į AUD
A$0.0240694
1 Animecoin(ANIME) į GBP
0.0116362
1 Animecoin(ANIME) į EUR
0.013549
1 Animecoin(ANIME) į USD
$0.01594
1 Animecoin(ANIME) į MYR
RM0.0671074
1 Animecoin(ANIME) į TRY
0.6580032
1 Animecoin(ANIME) į JPY
¥2.34318
1 Animecoin(ANIME) į ARS
ARS$22.70653
1 Animecoin(ANIME) į RUB
1.3467706
1 Animecoin(ANIME) į INR
1.404314
1 Animecoin(ANIME) į IDR
Rp261.3114336
1 Animecoin(ANIME) į KRW
22.1387472
1 Animecoin(ANIME) į PHP
0.9104928
1 Animecoin(ANIME) į EGP
￡E.0.766714
1 Animecoin(ANIME) į BRL
R$0.086076
1 Animecoin(ANIME) į CAD
C$0.0219972
1 Animecoin(ANIME) į BDT
1.941492
1 Animecoin(ANIME) į NGN
24.0784858
1 Animecoin(ANIME) į COP
$62.5096664
1 Animecoin(ANIME) į ZAR
R.0.2787906
1 Animecoin(ANIME) į UAH
0.6580032
1 Animecoin(ANIME) į VES
Bs2.48664
1 Animecoin(ANIME) į CLP
$15.31834
1 Animecoin(ANIME) į PKR
Rs4.5271194
1 Animecoin(ANIME) į KZT
8.5929352
1 Animecoin(ANIME) į THB
฿0.5065732
1 Animecoin(ANIME) į TWD
NT$0.482185
1 Animecoin(ANIME) į AED
د.إ0.0584998
1 Animecoin(ANIME) į CHF
Fr0.0125926
1 Animecoin(ANIME) į HKD
HK$0.1240132
1 Animecoin(ANIME) į AMD
֏6.0908334
1 Animecoin(ANIME) į MAD
.د.م0.1439382
1 Animecoin(ANIME) į MXN
$0.2963246
1 Animecoin(ANIME) į SAR
ريال0.059775
1 Animecoin(ANIME) į PLN
0.0580216
1 Animecoin(ANIME) į RON
лв0.0690202
1 Animecoin(ANIME) į SEK
kr0.1488796
1 Animecoin(ANIME) į BGN
лв0.0266198
1 Animecoin(ANIME) į HUF
Ft5.3561588
1 Animecoin(ANIME) į CZK
0.332349
1 Animecoin(ANIME) į KWD
د.ك0.0048617
1 Animecoin(ANIME) į ILS
0.0529208
1 Animecoin(ANIME) į AOA
Kz14.5836654
1 Animecoin(ANIME) į BHD
.د.ب0.00600938
1 Animecoin(ANIME) į BMD
$0.01594
1 Animecoin(ANIME) į DKK
kr0.1016972
1 Animecoin(ANIME) į HNL
L0.4177874
1 Animecoin(ANIME) į MUR
0.72527
1 Animecoin(ANIME) į NAD
$0.2802252
1 Animecoin(ANIME) į NOK
kr0.1582842
1 Animecoin(ANIME) į NZD
$0.0267792
1 Animecoin(ANIME) į PAB
B/.0.01594
1 Animecoin(ANIME) į PGK
K0.0675856
1 Animecoin(ANIME) į QAR
ر.ق0.0580216
1 Animecoin(ANIME) į RSD
дин.1.596391

Animecoin išteklius

Išsamesnei Animecoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Animecoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Animecoin

Kiek Animecoin(ANIME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANIME kaina USD valiuta yra 0.01594USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANIME į USD kaina?
Dabartinė ANIME kaina USD valiuta yra $ 0.01594. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Animecoin rinkos kapitalizacija?
ANIME rinkos kapitalizacija yra $ 88.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANIME apyvartoje?
ANIME apyvartoje yra 5.54BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANIME kaina?
ANIME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1860638973479942USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANIME kaina?
ANIME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01230881396082252USD.
Kokia yra ANIME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANIME yra $ 828.34KUSD.
Ar ANIME kaina šiais metais kils?
ANIME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANIME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:18:14(UTC+8)

