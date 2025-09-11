Animecoin (ANIME) realiojo laiko kaina yra $ 0.01594. Per pastarąsias 24 valandas ANIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01569 iki aukščiausios $ 0.01612 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANIME kaina yra $ 0.1860638973479942, o žemiausia – $ 0.01230881396082252.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANIME per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Animecoin (ANIME) rinkos informacija
Dabartinė Animecoin rinkos kapitalizacija yra $ 88.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 828.34K. ANIME apyvartoje yra 5.54B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 159.40M
Animecoin (ANIME) kainos istorija USD
Stebėkite Animecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000688
-0.43%
30 dienų
$ -0.00148
-8.50%
60 dienų
$ -0.00243
-13.23%
90 dienų
$ -0.00806
-33.59%
Animecoin kainos pokytis šiandien
Šiandien ANIME užfiksuotas $ -0.0000688 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Animecoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00148 (-8.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Animecoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANIME rodiklis pasikeitė $ -0.00243 (-13.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Animecoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00806 (-33.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.
Animecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Animecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Animecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Animecoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Animecoin (ANIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Animecoin (ANIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų?
Supratimas apie Animecoin (ANIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Animecoin (ANIME)
Ieškote, kaip nusipirkti Animecoin? Viskas paprasta ir patogu! Animecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
