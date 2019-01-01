Subsquid (SQD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSubsquid (SQD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Subsquid (SQD) Informacija

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Oficiali svetainė:
https://www.sqd.ai
Baltoji knyga:
https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/
Blokų naršyklė:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1

Subsquid (SQD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Subsquid (SQD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 71.72M
$ 71.72M$ 71.72M
Bendra pasiūla:
$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 750.09M
$ 750.09M$ 750.09M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 127.84M
$ 127.84M$ 127.84M
Visų laikų rekordas:
$ 0.693
$ 0.693$ 0.693
Visų laikų minimumas:
$ 0.022870639298236413
$ 0.022870639298236413$ 0.022870639298236413
Dabartinė kaina:
$ 0.09562
$ 0.09562$ 0.09562

Subsquid (SQD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Subsquid (SQD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SQD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SQD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SQD tokenomiką, galite peržiūrėti SQD tokeno kainą realiuoju laiku!

Subsquid (SQD) Kainų istorija

SQD kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SQD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SQD? Mūsų SQD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

