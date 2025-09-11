USDCoin (USDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas USDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9996 iki aukščiausios $ 0.9999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDC kaina yra $ 2.349556378332484, o žemiausia – $ 0.8774.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
USDCoin (USDC) rinkos informacija
$ 72.36B
$ 86.82M
$ 72.36B
72.39B
72,388,051,226.46219
1.83%
2018-09-30 00:00:00
$ 1
ETH
Dabartinė USDCoin rinkos kapitalizacija yra $ 72.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.82M. USDC apyvartoje yra 72.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 72388051226.46219. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.36B
USDCoin (USDC) kainos istorija USD
Stebėkite USDCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0003
-0.04%
60 dienų
$ -0.0001
-0.02%
90 dienų
$ +0.0001
+0.01%
USDCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien USDC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
USDCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
USDCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDC rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
USDCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001 (+0.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USDCoin (USDC) pokyčius?
USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.
USDCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USDCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti USDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie USDCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USDCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
USDCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos USDCoin (USDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USDCoin (USDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USDCoin prognozes.
Supratimas apie USDCoin (USDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti USDCoin (USDC)
Ieškote, kaip nusipirkti USDCoin? Viskas paprasta ir patogu! USDCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.