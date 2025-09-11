Daugiau apie USDC

USDCoin logotipas

USDCoin kaina(USDC)

1 USDC į USD – tiesioginė kaina:

USD
USDCoin (USDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:39:25(UTC+8)

USDCoin (USDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

0.00%

+0.01%

+0.01%

USDCoin (USDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.9996. Per pastarąsias 24 valandas USDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9996 iki aukščiausios $ 0.9999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDC kaina yra $ 2.349556378332484, o žemiausia – $ 0.8774.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

USDCoin (USDC) rinkos informacija

No.7

1.83%

2018-09-30 00:00:00

ETH

Dabartinė USDCoin rinkos kapitalizacija yra $ 72.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.82M. USDC apyvartoje yra 72.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 72388051226.46219. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.36B

USDCoin (USDC) kainos istorija USD

Stebėkite USDCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0003-0.04%
60 dienų$ -0.0001-0.02%
90 dienų$ +0.0001+0.01%
USDCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien USDC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

USDCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

USDCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDC rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

USDCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001 (+0.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USDCoin (USDC) pokyčius?

Peržiūrėkite USDCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų USDCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie USDCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USDCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

USDCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USDCoin (USDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USDCoin (USDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USDCoin prognozes.

Peržiūrėkite USDCoin kainos prognozę dabar!

USDCoin (USDC) Tokenomika

Supratimas apie USDCoin (USDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti USDCoin (USDC)

Ieškote, kaip nusipirkti USDCoin? Viskas paprasta ir patogu! USDCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USDC į vietos valiutas

1 USDCoin(USDC) į VND
26,304.474
1 USDCoin(USDC) į AUD
A$1.509396
1 USDCoin(USDC) į GBP
0.729708
1 USDCoin(USDC) į EUR
0.84966
1 USDCoin(USDC) į USD
$0.9996
1 USDCoin(USDC) į MYR
RM4.218312
1 USDCoin(USDC) į TRY
41.263488
1 USDCoin(USDC) į JPY
¥146.9412
1 USDCoin(USDC) į ARS
ARS$1,423.9302
1 USDCoin(USDC) į RUB
84.456204
1 USDCoin(USDC) į INR
88.194708
1 USDCoin(USDC) į IDR
Rp16,386.882624
1 USDCoin(USDC) į KRW
1,390.263672
1 USDCoin(USDC) į PHP
57.187116
1 USDCoin(USDC) į EGP
￡E.48.120744
1 USDCoin(USDC) į BRL
R$5.39784
1 USDCoin(USDC) į CAD
C$1.379448
1 USDCoin(USDC) į BDT
121.75128
1 USDCoin(USDC) į NGN
1,507.686684
1 USDCoin(USDC) į COP
$3,919.991376
1 USDCoin(USDC) į ZAR
R.17.483004
1 USDCoin(USDC) į UAH
41.263488
1 USDCoin(USDC) į VES
Bs155.9376
1 USDCoin(USDC) į CLP
$960.6156
1 USDCoin(USDC) į PKR
Rs283.896396
1 USDCoin(USDC) į KZT
538.864368
1 USDCoin(USDC) į THB
฿31.767288
1 USDCoin(USDC) į TWD
NT$30.357852
1 USDCoin(USDC) į AED
د.إ3.668532
1 USDCoin(USDC) į CHF
Fr0.789684
1 USDCoin(USDC) į HKD
HK$7.776888
1 USDCoin(USDC) į AMD
֏381.957156
1 USDCoin(USDC) į MAD
.د.م9.026388
1 USDCoin(USDC) į MXN
$18.59256
1 USDCoin(USDC) į SAR
ريال3.7485
1 USDCoin(USDC) į PLN
3.638544
1 USDCoin(USDC) į RON
лв4.338264
1 USDCoin(USDC) į SEK
kr9.34626
1 USDCoin(USDC) į BGN
лв1.669332
1 USDCoin(USDC) į HUF
Ft335.995548
1 USDCoin(USDC) į CZK
20.851656
1 USDCoin(USDC) į KWD
د.ك0.304878
1 USDCoin(USDC) į ILS
3.328668
1 USDCoin(USDC) į AOA
Kz914.544036
1 USDCoin(USDC) į BHD
.د.ب0.3768492
1 USDCoin(USDC) į BMD
$0.9996
1 USDCoin(USDC) į DKK
kr6.377448
1 USDCoin(USDC) į HNL
L26.199516
1 USDCoin(USDC) į MUR
45.541776
1 USDCoin(USDC) į NAD
$17.572968
1 USDCoin(USDC) į NOK
kr9.926028
1 USDCoin(USDC) į NZD
$1.679328
1 USDCoin(USDC) į PAB
B/.0.9996
1 USDCoin(USDC) į PGK
K4.238304
1 USDCoin(USDC) į QAR
ر.ق3.638544
1 USDCoin(USDC) į RSD
дин.100.10994

USDCoin išteklius

Išsamesnei USDCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali USDCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USDCoin

Kiek USDCoin(USDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDC kaina USD valiuta yra 0.9996USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDC į USD kaina?
Dabartinė USDC kaina USD valiuta yra $ 0.9996. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USDCoin rinkos kapitalizacija?
USDC rinkos kapitalizacija yra $ 72.36BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDC apyvartoje?
USDC apyvartoje yra 72.39BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDC kaina?
USDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.349556378332484USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDC kaina?
USDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.8774USD.
Kokia yra USDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDC yra $ 86.82MUSD.
Ar USDC kaina šiais metais kils?
USDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
USDCoin (USDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

