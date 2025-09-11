Sidus Heroes (SIDUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000576. Per pastarąsias 24 valandas SIDUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000543 iki aukščiausios $ 0.000607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIDUS kaina yra $ 0.1932986541291053, o žemiausia – $ 0.000404514093510917.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIDUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sidus Heroes (SIDUS) rinkos informacija
Dabartinė Sidus Heroes rinkos kapitalizacija yra $ 8.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.68K. SIDUS apyvartoje yra 14.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 18890455770.397167. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.28M
Sidus Heroes (SIDUS) kainos istorija USD
Stebėkite Sidus Heroes kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000599
+1.05%
30 dienų
$ -0.000134
-18.88%
60 dienų
$ -0.000222
-27.82%
90 dienų
$ -0.000184
-24.22%
Sidus Heroes kainos pokytis šiandien
Šiandien SIDUS užfiksuotas $ +0.00000599 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sidus Heroes 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000134 (-18.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sidus Heroes 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIDUS rodiklis pasikeitė $ -0.000222 (-27.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sidus Heroes 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000184 (-24.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sidus Heroes (SIDUS) pokyčius?
SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!
Sidus Heroes galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sidus Heroes investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SIDUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sidus Heroes mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sidus Heroes, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sidus Heroes kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sidus Heroes (SIDUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sidus Heroes (SIDUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sidus Heroes prognozes.
Supratimas apie Sidus Heroes (SIDUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIDUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sidus Heroes (SIDUS)
Ieškote, kaip nusipirkti Sidus Heroes? Viskas paprasta ir patogu! Sidus Heroes lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
