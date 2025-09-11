Daugiau apie SIDUS

Sidus Heroes kaina(SIDUS)

$0.000576
$0.000576$0.000576
+1.05%1D
Sidus Heroes (SIDUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:30:13(UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000543
$ 0.000543$ 0.000543
24 val. žemiausia
$ 0.000607
$ 0.000607$ 0.000607
24 val. aukščiausia

$ 0.000543
$ 0.000543$ 0.000543

$ 0.000607
$ 0.000607$ 0.000607

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000404514093510917
$ 0.000404514093510917$ 0.000404514093510917

+0.17%

+1.05%

+26.31%

+26.31%

Sidus Heroes (SIDUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000576. Per pastarąsias 24 valandas SIDUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000543 iki aukščiausios $ 0.000607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIDUS kaina yra $ 0.1932986541291053, o žemiausia – $ 0.000404514093510917.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIDUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sidus Heroes (SIDUS) rinkos informacija

No.1228

$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M

$ 22.68K
$ 22.68K$ 22.68K

$ 17.28M
$ 17.28M$ 17.28M

14.85B
14.85B 14.85B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,890,455,770.397167
18,890,455,770.397167 18,890,455,770.397167

49.50%

ETH

Dabartinė Sidus Heroes rinkos kapitalizacija yra $ 8.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 22.68K. SIDUS apyvartoje yra 14.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 18890455770.397167. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.28M

Sidus Heroes (SIDUS) kainos istorija USD

Stebėkite Sidus Heroes kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000599+1.05%
30 dienų$ -0.000134-18.88%
60 dienų$ -0.000222-27.82%
90 dienų$ -0.000184-24.22%
Sidus Heroes kainos pokytis šiandien

Šiandien SIDUS užfiksuotas $ +0.00000599 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sidus Heroes 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000134 (-18.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sidus Heroes 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIDUS rodiklis pasikeitė $ -0.000222 (-27.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sidus Heroes 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000184 (-24.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sidus Heroes (SIDUS) pokyčius?

Peržiūrėkite Sidus Heroes kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sidus Heroes investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SIDUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sidus Heroes mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sidus Heroes, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sidus Heroes kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sidus Heroes (SIDUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sidus Heroes (SIDUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sidus Heroes prognozes.

Peržiūrėkite Sidus Heroes kainos prognozę dabar!

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomika

Supratimas apie Sidus Heroes (SIDUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIDUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sidus Heroes (SIDUS)

Ieškote, kaip nusipirkti Sidus Heroes? Viskas paprasta ir patogu! Sidus Heroes lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SIDUS į vietos valiutas

1 Sidus Heroes(SIDUS) į VND
15.15744
1 Sidus Heroes(SIDUS) į AUD
A$0.00086976
1 Sidus Heroes(SIDUS) į GBP
0.00042048
1 Sidus Heroes(SIDUS) į EUR
0.0004896
1 Sidus Heroes(SIDUS) į USD
$0.000576
1 Sidus Heroes(SIDUS) į MYR
RM0.00243072
1 Sidus Heroes(SIDUS) į TRY
0.02377728
1 Sidus Heroes(SIDUS) į JPY
¥0.084672
1 Sidus Heroes(SIDUS) į ARS
ARS$0.820512
1 Sidus Heroes(SIDUS) į RUB
0.04866624
1 Sidus Heroes(SIDUS) į INR
0.05082048
1 Sidus Heroes(SIDUS) į IDR
Rp9.44262144
1 Sidus Heroes(SIDUS) į KRW
0.80111232
1 Sidus Heroes(SIDUS) į PHP
0.03295296
1 Sidus Heroes(SIDUS) į EGP
￡E.0.02772864
1 Sidus Heroes(SIDUS) į BRL
R$0.0031104
1 Sidus Heroes(SIDUS) į CAD
C$0.00079488
1 Sidus Heroes(SIDUS) į BDT
0.0701568
1 Sidus Heroes(SIDUS) į NGN
0.86877504
1 Sidus Heroes(SIDUS) į COP
$2.25881856
1 Sidus Heroes(SIDUS) į ZAR
R.0.01007424
1 Sidus Heroes(SIDUS) į UAH
0.02377728
1 Sidus Heroes(SIDUS) į VES
Bs0.089856
1 Sidus Heroes(SIDUS) į CLP
$0.553536
1 Sidus Heroes(SIDUS) į PKR
Rs0.16358976
1 Sidus Heroes(SIDUS) į KZT
0.31051008
1 Sidus Heroes(SIDUS) į THB
฿0.01830528
1 Sidus Heroes(SIDUS) į TWD
NT$0.01749312
1 Sidus Heroes(SIDUS) į AED
د.إ0.00211392
1 Sidus Heroes(SIDUS) į CHF
Fr0.00045504
1 Sidus Heroes(SIDUS) į HKD
HK$0.00448128
1 Sidus Heroes(SIDUS) į AMD
֏0.22009536
1 Sidus Heroes(SIDUS) į MAD
.د.م0.00520128
1 Sidus Heroes(SIDUS) į MXN
$0.0107136
1 Sidus Heroes(SIDUS) į SAR
ريال0.00216
1 Sidus Heroes(SIDUS) į PLN
0.00209664
1 Sidus Heroes(SIDUS) į RON
лв0.00249984
1 Sidus Heroes(SIDUS) į SEK
kr0.0053856
1 Sidus Heroes(SIDUS) į BGN
лв0.00096192
1 Sidus Heroes(SIDUS) į HUF
Ft0.19361088
1 Sidus Heroes(SIDUS) į CZK
0.01201536
1 Sidus Heroes(SIDUS) į KWD
د.ك0.00017568
1 Sidus Heroes(SIDUS) į ILS
0.00191808
1 Sidus Heroes(SIDUS) į AOA
Kz0.52698816
1 Sidus Heroes(SIDUS) į BHD
.د.ب0.000217152
1 Sidus Heroes(SIDUS) į BMD
$0.000576
1 Sidus Heroes(SIDUS) į DKK
kr0.00367488
1 Sidus Heroes(SIDUS) į HNL
L0.01509696
1 Sidus Heroes(SIDUS) į MUR
0.02624256
1 Sidus Heroes(SIDUS) į NAD
$0.01012608
1 Sidus Heroes(SIDUS) į NOK
kr0.00571968
1 Sidus Heroes(SIDUS) į NZD
$0.00096768
1 Sidus Heroes(SIDUS) į PAB
B/.0.000576
1 Sidus Heroes(SIDUS) į PGK
K0.00244224
1 Sidus Heroes(SIDUS) į QAR
ر.ق0.00209664
1 Sidus Heroes(SIDUS) į RSD
дин.0.0576864

Išsamesnei Sidus Heroes analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sidus Heroes svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sidus Heroes

Kiek Sidus Heroes(SIDUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SIDUS kaina USD valiuta yra 0.000576USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SIDUS į USD kaina?
Dabartinė SIDUS kaina USD valiuta yra $ 0.000576. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sidus Heroes rinkos kapitalizacija?
SIDUS rinkos kapitalizacija yra $ 8.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SIDUS apyvartoje?
SIDUS apyvartoje yra 14.85BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SIDUS kaina?
SIDUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1932986541291053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SIDUS kaina?
SIDUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000404514093510917USD.
Kokia yra SIDUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SIDUS yra $ 22.68KUSD.
Ar SIDUS kaina šiais metais kils?
SIDUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SIDUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:30:13(UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 SIDUS = 0.000576 USD

