Sidus Heroes (SIDUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sidus Heroes kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SIDUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sidus Heroes kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sidus Heroes kainos prognozė
$0.000561
$0.000561
-2.43%
USD
Faktinis
Prognozė
Sidus Heroes Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sidus Heroes galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000561 prekybos kainą 2025 m.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sidus Heroes galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000589 prekybos kainą 2026 m.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SIDUS ateities kaina yra $ 0.000618 su 10.25% augimo norma.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SIDUS ateities kaina yra $ 0.000649 su 15.76% augimo norma.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SIDUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000681, o augimo norma – 21.55%.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SIDUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000715, o augimo norma – 27.63%.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sidus Heroes kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001166 prekybos kainą.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sidus Heroes kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001899 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000561
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000589
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000618
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000649
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000681
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000715
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000751
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000789
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000828
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000870
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000913
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000959
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001007
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001057
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001110
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001166
    107.89%
Trumpalaikės Sidus Heroes kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000561
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000561
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000561
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000563
    0.41%
Sidus Heroes (SIDUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SIDUS kaina yra $0.000561. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SIDUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000561. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SIDUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000561. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sidus Heroes (SIDUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SIDUS kaina yra $0.000563. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sidus Heroes kainų statistika

$ 0.000561
$ 0.000561

-2.42%

$ 8.33M
$ 8.33M

14.85B
14.85B

$ 15.25K
$ 15.25K

--

Naujausia SIDUS kaina yra $ 0.000561. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.43%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 15.25K.
Be to, SIDUS turi 14.85B apyvartą ir $ 8.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Sidus Heroes (SIDUS)

Bandote įsigyti SIDUS? Dabar galite SIDUS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Sidus Heroes ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SIDUS dabar

Sidus Heroes istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sidus Heroes, dabartinė Sidus Heroes kaina yra 0.000561USD. Apyvartinė Sidus Heroes (SIDUS) pasiūla yra 0.00 SIDUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.33M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000020
    $ 0.000626
    $ 0.000539
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000011
    $ 0.000868
    $ 0.000516
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.000159
    $ 0.000868
    $ 0.000395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sidus Heroes kaina pasikeitė $-0.000020, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sidus Heroes buvo prekiaujama aukščiausia $0.000868 ir žemiausia $0.000516. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo SIDUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sidus Heroes įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000159 vertę. Tai rodo, kad SIDUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Sidus Heroes kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SIDUS kainų istoriją

Kaip veikia Sidus Heroes (SIDUS) kainų prognozės modulis?

Sidus Heroes Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SIDUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sidus Heroes ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SIDUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sidus Heroes kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SIDUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SIDUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sidus Heroes potencialą.

Kodėl SIDUS kainų prognozė yra svarbi?

SIDUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SIDUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, SIDUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SIDUS kainų prognozė?
Remiantis Sidus Heroes (SIDUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SIDUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SIDUS 2026 m.?
1 vieneto Sidus Heroes (SIDUS) kaina šiandien yra $0.000561. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SIDUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SIDUS kaina 2027 m.?
Sidus Heroes (SIDUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SIDUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SIDUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sidus Heroes (SIDUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SIDUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sidus Heroes (SIDUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SIDUS 2030 m.?
1 vieneto Sidus Heroes (SIDUS) kaina šiandien yra $0.000561. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SIDUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SIDUS kainų prognozė 2040 metams?
Sidus Heroes (SIDUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SIDUS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.