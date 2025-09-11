Daugiau apie RENQ

Renq Finance logotipas

Renq Finance kaina(RENQ)

1 RENQ į USD – tiesioginė kaina:

Renq Finance (RENQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:37(UTC+8)

Renq Finance (RENQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.55%

+22.62%

+22.62%

Renq Finance (RENQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.00142. Per pastarąsias 24 valandas RENQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000877 iki aukščiausios $ 0.001431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RENQ kaina yra $ 0.10684807043138618, o žemiausia – $ 0.000882741628312013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RENQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renq Finance (RENQ) rinkos informacija

No.4118

0.00%

ETH

Dabartinė Renq Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.13K. RENQ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M

Renq Finance (RENQ) kainos istorija USD

Stebėkite Renq Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000008-0.55%
30 dienų$ -0.000075-5.02%
60 dienų$ -0.000379-21.07%
90 dienų$ -0.001345-48.65%
Renq Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien RENQ užfiksuotas $ -0.000008 (-0.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Renq Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000075 (-5.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Renq Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RENQ rodiklis pasikeitė $ -0.000379 (-21.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Renq Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001345 (-48.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renq Finance (RENQ) pokyčius?

Peržiūrėkite Renq Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Renq Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Renq Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RENQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renq Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renq Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Renq Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renq Finance (RENQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renq Finance (RENQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renq Finance prognozes.

Peržiūrėkite Renq Finance kainos prognozę dabar!

Renq Finance (RENQ) Tokenomika

Supratimas apie Renq Finance (RENQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Renq Finance (RENQ)

Ieškote, kaip nusipirkti Renq Finance? Viskas paprasta ir patogu! Renq Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RENQ į vietos valiutas

1 Renq Finance(RENQ) į VND
37.3673
1 Renq Finance(RENQ) į AUD
A$0.0021442
1 Renq Finance(RENQ) į GBP
0.0010366
1 Renq Finance(RENQ) į EUR
0.001207
1 Renq Finance(RENQ) į USD
$0.00142
1 Renq Finance(RENQ) į MYR
RM0.0059924
1 Renq Finance(RENQ) į TRY
0.0586176
1 Renq Finance(RENQ) į JPY
¥0.20874
1 Renq Finance(RENQ) į ARS
ARS$2.02279
1 Renq Finance(RENQ) į RUB
0.11999
1 Renq Finance(RENQ) į INR
0.1251588
1 Renq Finance(RENQ) į IDR
Rp23.2786848
1 Renq Finance(RENQ) į KRW
1.9749644
1 Renq Finance(RENQ) į PHP
0.0811388
1 Renq Finance(RENQ) į EGP
￡E.0.068373
1 Renq Finance(RENQ) į BRL
R$0.007668
1 Renq Finance(RENQ) į CAD
C$0.0019596
1 Renq Finance(RENQ) į BDT
0.172956
1 Renq Finance(RENQ) į NGN
2.1417718
1 Renq Finance(RENQ) į COP
$5.5686152
1 Renq Finance(RENQ) į ZAR
R.0.0248216
1 Renq Finance(RENQ) į UAH
0.0586176
1 Renq Finance(RENQ) į VES
Bs0.22152
1 Renq Finance(RENQ) į CLP
$1.36462
1 Renq Finance(RENQ) į PKR
Rs0.4032942
1 Renq Finance(RENQ) į KZT
0.7654936
1 Renq Finance(RENQ) į THB
฿0.0451134
1 Renq Finance(RENQ) į TWD
NT$0.043097
1 Renq Finance(RENQ) į AED
د.إ0.0052114
1 Renq Finance(RENQ) į CHF
Fr0.0011218
1 Renq Finance(RENQ) į HKD
HK$0.0110476
1 Renq Finance(RENQ) į AMD
֏0.5425962
1 Renq Finance(RENQ) į MAD
.د.م0.0128226
1 Renq Finance(RENQ) į MXN
$0.0263978
1 Renq Finance(RENQ) į SAR
ريال0.005325
1 Renq Finance(RENQ) į PLN
0.0051688
1 Renq Finance(RENQ) į RON
лв0.0061486
1 Renq Finance(RENQ) į SEK
kr0.0132628
1 Renq Finance(RENQ) į BGN
лв0.0023714
1 Renq Finance(RENQ) į HUF
Ft0.4771484
1 Renq Finance(RENQ) į CZK
0.029607
1 Renq Finance(RENQ) į KWD
د.ك0.0004331
1 Renq Finance(RENQ) į ILS
0.0047144
1 Renq Finance(RENQ) į AOA
Kz1.2991722
1 Renq Finance(RENQ) į BHD
.د.ب0.00053534
1 Renq Finance(RENQ) į BMD
$0.00142
1 Renq Finance(RENQ) į DKK
kr0.0090596
1 Renq Finance(RENQ) į HNL
L0.0372182
1 Renq Finance(RENQ) į MUR
0.06461
1 Renq Finance(RENQ) į NAD
$0.0249636
1 Renq Finance(RENQ) į NOK
kr0.0141006
1 Renq Finance(RENQ) į NZD
$0.0023856
1 Renq Finance(RENQ) į PAB
B/.0.00142
1 Renq Finance(RENQ) į PGK
K0.0060208
1 Renq Finance(RENQ) į QAR
ر.ق0.0051688
1 Renq Finance(RENQ) į RSD
дин.0.1421846

Renq Finance išteklius

Išsamesnei Renq Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Renq Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renq Finance

Kiek Renq Finance(RENQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RENQ kaina USD valiuta yra 0.00142USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RENQ į USD kaina?
Dabartinė RENQ kaina USD valiuta yra $ 0.00142. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renq Finance rinkos kapitalizacija?
RENQ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RENQ apyvartoje?
RENQ apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RENQ kaina?
RENQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10684807043138618USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RENQ kaina?
RENQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000882741628312013USD.
Kokia yra RENQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RENQ yra $ 72.13KUSD.
Ar RENQ kaina šiais metais kils?
RENQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RENQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:37(UTC+8)

