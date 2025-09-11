Renq Finance (RENQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.00142. Per pastarąsias 24 valandas RENQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000877 iki aukščiausios $ 0.001431 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RENQ kaina yra $ 0.10684807043138618, o žemiausia – $ 0.000882741628312013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RENQ per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Renq Finance (RENQ) rinkos informacija
No.4118
$ 0.00
$ 0.00
$ 72.13K
$ 72.13K
$ 1.42M
$ 1.42M
0.00
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Renq Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.13K. RENQ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M
Renq Finance (RENQ) kainos istorija USD
Stebėkite Renq Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000008
-0.55%
30 dienų
$ -0.000075
-5.02%
60 dienų
$ -0.000379
-21.07%
90 dienų
$ -0.001345
-48.65%
Renq Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien RENQ užfiksuotas $ -0.000008 (-0.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Renq Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000075 (-5.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Renq Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RENQ rodiklis pasikeitė $ -0.000379 (-21.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Renq Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001345 (-48.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renq Finance (RENQ) pokyčius?
Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.
Renq Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Renq Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RENQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renq Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renq Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Renq Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Renq Finance (RENQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renq Finance (RENQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renq Finance prognozes.
Supratimas apie Renq Finance (RENQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Renq Finance (RENQ)
Ieškote, kaip nusipirkti Renq Finance? Viskas paprasta ir patogu! Renq Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
