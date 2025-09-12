Renq Finance (RENQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Renq Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RENQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Renq Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Renq Finance kainos prognozė
$0.001455
+1.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Renq Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Renq Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001455 prekybos kainą 2025 m.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Renq Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001527 prekybos kainą 2026 m.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RENQ ateities kaina yra $ 0.001604 su 10.25% augimo norma.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RENQ ateities kaina yra $ 0.001684 su 15.76% augimo norma.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RENQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001768, o augimo norma – 21.55%.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RENQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001856, o augimo norma – 27.63%.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Renq Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003024 prekybos kainą.

Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Renq Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004927 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001455
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001527
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001604
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001684
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001768
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001856
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001949
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002047
    40.71%
  • 2033
    $ 0.002149
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002257
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002370
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002488
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002612
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002743
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002880
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003024
    107.89%
Trumpalaikės Renq Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001455
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001455
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001456
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001460
    0.41%
Renq Finance (RENQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RENQ kaina yra $0.001455. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Renq Finance (RENQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RENQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001455. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Renq Finance (RENQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RENQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001456. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Renq Finance (RENQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RENQ kaina yra $0.001460. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Renq Finance kainų statistika

$ 0.001455
$ 0.001455$ 0.001455

+1.60%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 44.55K
$ 44.55K$ 44.55K

--

Naujausia RENQ kaina yra $ 0.001455. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 44.55K.
Be to, RENQ turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Renq Finance (RENQ)

Bandote įsigyti RENQ? Dabar galite RENQ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Renq Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RENQ dabar

Renq Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Renq Finance, dabartinė Renq Finance kaina yra 0.001455USD. Apyvartinė Renq Finance (RENQ) pasiūla yra 0.00 RENQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000014
    $ 0.001456
    $ 0.001426
  • 7 dienos
    0.24%
    $ 0.000286
    $ 0.001456
    $ 0.000877
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000019
    $ 0.001478
    $ 0.000877
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Renq Finance kaina pasikeitė $0.000014, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Renq Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.001456 ir žemiausia $0.000877. Kainos pokytis buvo 0.24%. Ši naujausia tendencija parodo RENQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Renq Finance įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000019 vertę. Tai rodo, kad RENQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Renq Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RENQ kainų istoriją

Kaip veikia Renq Finance (RENQ) kainų prognozės modulis?

Renq Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RENQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Renq Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RENQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Renq Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RENQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RENQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Renq Finance potencialą.

Kodėl RENQ kainų prognozė yra svarbi?

RENQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RENQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, RENQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RENQ kainų prognozė?
Remiantis Renq Finance (RENQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RENQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RENQ 2026 m.?
1 vieneto Renq Finance (RENQ) kaina šiandien yra $0.001455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RENQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RENQ kaina 2027 m.?
Renq Finance (RENQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RENQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RENQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Renq Finance (RENQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RENQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Renq Finance (RENQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RENQ 2030 m.?
1 vieneto Renq Finance (RENQ) kaina šiandien yra $0.001455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RENQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RENQ kainų prognozė 2040 metams?
Renq Finance (RENQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RENQ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:50:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.