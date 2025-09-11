Nibiru Chain (NIBI) realiojo laiko kaina yra $ 0.009812. Per pastarąsias 24 valandas NIBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00918 iki aukščiausios $ 0.010171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIBI kaina yra $ 0.9738086940154845, o žemiausia – $ 0.00835135941009936.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIBI per pastarąją valandą pasikeitė -1.43%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nibiru Chain (NIBI) rinkos informacija
Dabartinė Nibiru Chain rinkos kapitalizacija yra $ 7.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 252.55K. NIBI apyvartoje yra 782.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 978220992.681297. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.72M
Nibiru Chain (NIBI) kainos istorija USD
Stebėkite Nibiru Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000215
+0.22%
30 dienų
$ +0.000332
+3.50%
60 dienų
$ -0.002278
-18.85%
90 dienų
$ -0.005178
-34.55%
Nibiru Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien NIBI užfiksuotas $ +0.0000215 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nibiru Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000332 (+3.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nibiru Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIBI rodiklis pasikeitė $ -0.002278 (-18.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nibiru Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005178 (-34.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.
Nibiru Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nibiru Chain (NIBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nibiru Chain (NIBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nibiru Chain prognozes.
Supratimas apie Nibiru Chain (NIBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
