Daugiau apie NIBI

NIBI Kainos informacija

NIBI Oficiali svetainė

NIBI Tokenomika

NIBI Kainų prognozė

NIBI Istorija

NIBI pirkimo vadovas

NIBIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NIBI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Nibiru Chain logotipas

Nibiru Chain kaina(NIBI)

1 NIBI į USD – tiesioginė kaina:

$0.009792
$0.009792$0.009792
+0.22%1D
USD
Nibiru Chain (NIBI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:33(UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00918
$ 0.00918$ 0.00918
24 val. žemiausia
$ 0.010171
$ 0.010171$ 0.010171
24 val. aukščiausia

$ 0.00918
$ 0.00918$ 0.00918

$ 0.010171
$ 0.010171$ 0.010171

$ 0.9738086940154845
$ 0.9738086940154845$ 0.9738086940154845

$ 0.00835135941009936
$ 0.00835135941009936$ 0.00835135941009936

-1.43%

+0.22%

+3.55%

+3.55%

Nibiru Chain (NIBI) realiojo laiko kaina yra $ 0.009812. Per pastarąsias 24 valandas NIBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00918 iki aukščiausios $ 0.010171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIBI kaina yra $ 0.9738086940154845, o žemiausia – $ 0.00835135941009936.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIBI per pastarąją valandą pasikeitė -1.43%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nibiru Chain (NIBI) rinkos informacija

No.1262

$ 7.68M
$ 7.68M$ 7.68M

$ 252.55K
$ 252.55K$ 252.55K

$ 14.72M
$ 14.72M$ 14.72M

782.57M
782.57M 782.57M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

978,220,992.681297
978,220,992.681297 978,220,992.681297

52.17%

NIBI

Dabartinė Nibiru Chain rinkos kapitalizacija yra $ 7.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 252.55K. NIBI apyvartoje yra 782.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 978220992.681297. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.72M

Nibiru Chain (NIBI) kainos istorija USD

Stebėkite Nibiru Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000215+0.22%
30 dienų$ +0.000332+3.50%
60 dienų$ -0.002278-18.85%
90 dienų$ -0.005178-34.55%
Nibiru Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien NIBI užfiksuotas $ +0.0000215 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nibiru Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000332 (+3.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nibiru Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIBI rodiklis pasikeitė $ -0.002278 (-18.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nibiru Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005178 (-34.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nibiru Chain (NIBI) pokyčius?

Peržiūrėkite Nibiru Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nibiru Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NIBIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nibiru Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nibiru Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nibiru Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nibiru Chain (NIBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nibiru Chain (NIBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nibiru Chain prognozes.

Peržiūrėkite Nibiru Chain kainos prognozę dabar!

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika

Supratimas apie Nibiru Chain (NIBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nibiru Chain (NIBI)

Ieškote, kaip nusipirkti Nibiru Chain? Viskas paprasta ir patogu! Nibiru Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NIBI į vietos valiutas

1 Nibiru Chain(NIBI) į VND
258.20278
1 Nibiru Chain(NIBI) į AUD
A$0.01481612
1 Nibiru Chain(NIBI) į GBP
0.00716276
1 Nibiru Chain(NIBI) į EUR
0.0083402
1 Nibiru Chain(NIBI) į USD
$0.009812
1 Nibiru Chain(NIBI) į MYR
RM0.04140664
1 Nibiru Chain(NIBI) į TRY
0.40513748
1 Nibiru Chain(NIBI) į JPY
¥1.442364
1 Nibiru Chain(NIBI) į ARS
ARS$13.977194
1 Nibiru Chain(NIBI) į RUB
0.829114
1 Nibiru Chain(NIBI) į INR
0.86620336
1 Nibiru Chain(NIBI) į IDR
Rp160.85243328
1 Nibiru Chain(NIBI) į KRW
13.665663
1 Nibiru Chain(NIBI) į PHP
0.56163888
1 Nibiru Chain(NIBI) į EGP
￡E.0.47254592
1 Nibiru Chain(NIBI) į BRL
R$0.0529848
1 Nibiru Chain(NIBI) į CAD
C$0.01354056
1 Nibiru Chain(NIBI) į BDT
1.1951016
1 Nibiru Chain(NIBI) į NGN
14.79934148
1 Nibiru Chain(NIBI) į COP
$38.47834672
1 Nibiru Chain(NIBI) į ZAR
R.0.17180812
1 Nibiru Chain(NIBI) į UAH
0.40503936
1 Nibiru Chain(NIBI) į VES
Bs1.530672
1 Nibiru Chain(NIBI) į CLP
$9.429332
1 Nibiru Chain(NIBI) į PKR
Rs2.78670612
1 Nibiru Chain(NIBI) į KZT
5.28945296
1 Nibiru Chain(NIBI) į THB
฿0.3120216
1 Nibiru Chain(NIBI) į TWD
NT$0.29799044
1 Nibiru Chain(NIBI) į AED
د.إ0.03601004
1 Nibiru Chain(NIBI) į CHF
Fr0.00775148
1 Nibiru Chain(NIBI) į HKD
HK$0.07633736
1 Nibiru Chain(NIBI) į AMD
֏3.74926332
1 Nibiru Chain(NIBI) į MAD
.د.م0.08860236
1 Nibiru Chain(NIBI) į MXN
$0.18260132
1 Nibiru Chain(NIBI) į SAR
ريال0.036795
1 Nibiru Chain(NIBI) į PLN
0.0358138
1 Nibiru Chain(NIBI) į RON
лв0.04258408
1 Nibiru Chain(NIBI) į SEK
kr0.09184032
1 Nibiru Chain(NIBI) į BGN
лв0.01638604
1 Nibiru Chain(NIBI) į HUF
Ft3.30252296
1 Nibiru Chain(NIBI) į CZK
0.20497268
1 Nibiru Chain(NIBI) į KWD
د.ك0.00299266
1 Nibiru Chain(NIBI) į ILS
0.03257584
1 Nibiru Chain(NIBI) į AOA
Kz8.94432484
1 Nibiru Chain(NIBI) į BHD
.د.ب0.003689312
1 Nibiru Chain(NIBI) į BMD
$0.009812
1 Nibiru Chain(NIBI) į DKK
kr0.06260056
1 Nibiru Chain(NIBI) į HNL
L0.25717252
1 Nibiru Chain(NIBI) į MUR
0.44703472
1 Nibiru Chain(NIBI) į NAD
$0.17249496
1 Nibiru Chain(NIBI) į NOK
kr0.0976294
1 Nibiru Chain(NIBI) į NZD
$0.01648416
1 Nibiru Chain(NIBI) į PAB
B/.0.009812
1 Nibiru Chain(NIBI) į PGK
K0.04160288
1 Nibiru Chain(NIBI) į QAR
ر.ق0.03571568
1 Nibiru Chain(NIBI) į RSD
дин.0.98355488

Nibiru Chain išteklius

Išsamesnei Nibiru Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Nibiru Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nibiru Chain

Kiek Nibiru Chain(NIBI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIBI kaina USD valiuta yra 0.009812USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIBI į USD kaina?
Dabartinė NIBI kaina USD valiuta yra $ 0.009812. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nibiru Chain rinkos kapitalizacija?
NIBI rinkos kapitalizacija yra $ 7.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIBI apyvartoje?
NIBI apyvartoje yra 782.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIBI kaina?
NIBI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9738086940154845USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIBI kaina?
NIBI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00835135941009936USD.
Kokia yra NIBI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIBI yra $ 252.55KUSD.
Ar NIBI kaina šiais metais kils?
NIBI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIBI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:33(UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NIBI-į-USD skaičiuoklė

Suma

NIBI
NIBI
USD
USD

1 NIBI = 0.009812 USD

Prekiauti NIBI

NIBIUSDT
$0.009792
$0.009792$0.009792
+0.28%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis