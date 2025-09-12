Nibiru Chain (NIBI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nibiru Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NIBI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nibiru Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nibiru Chain kainos prognozė
$0.010007
-3.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:09:34(UTC+8)

Nibiru Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nibiru Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010007 prekybos kainą 2025 m.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nibiru Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010507 prekybos kainą 2026 m.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NIBI ateities kaina yra $ 0.011032 su 10.25% augimo norma.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NIBI ateities kaina yra $ 0.011584 su 15.76% augimo norma.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NIBI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012163, o augimo norma – 21.55%.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NIBI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012771, o augimo norma – 27.63%.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nibiru Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020803 prekybos kainą.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nibiru Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033887 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010007
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010507
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011032
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011584
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012163
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012771
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013410
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014080
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014784
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015524
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016300
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017115
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017971
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018869
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019813
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020803
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nibiru Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.010007
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010008
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010016
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010048
    0.41%
Nibiru Chain (NIBI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NIBI kaina yra $0.010007. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nibiru Chain (NIBI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NIBI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010008. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nibiru Chain (NIBI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NIBI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010016. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nibiru Chain (NIBI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NIBI kaina yra $0.010048. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nibiru Chain kainų statistika

$ 0.010007
-3.96%

$ 7.84M
783.53M
$ 250.99K
--

Naujausia NIBI kaina yra $ 0.010007. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 250.99K.
Be to, NIBI turi 783.53M apyvartą ir $ 7.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nibiru Chain (NIBI)

Bandote įsigyti NIBI? Dabar galite NIBI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nibiru Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NIBI dabar

Nibiru Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nibiru Chain, dabartinė Nibiru Chain kaina yra 0.010007USD. Apyvartinė Nibiru Chain (NIBI) pasiūla yra 0.00 NIBI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.84M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000266
    $ 0.010773
    $ 0.009968
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000693
    $ 0.011489
    $ 0.00918
  • 30 dienų
    0.10%
    $ 0.000892
    $ 0.011489
    $ 0.00821
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nibiru Chain kaina pasikeitė $-0.000266, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nibiru Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.011489 ir žemiausia $0.00918. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo NIBI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nibiru Chain įvyko 0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000892 vertę. Tai rodo, kad NIBI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nibiru Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NIBI kainų istoriją

Kaip veikia Nibiru Chain (NIBI) kainų prognozės modulis?

Nibiru Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NIBI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nibiru Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NIBI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nibiru Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NIBI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NIBI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nibiru Chain potencialą.

Kodėl NIBI kainų prognozė yra svarbi?

NIBI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NIBI dabar?
Pagal jūsų prognozes, NIBI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NIBI kainų prognozė?
Remiantis Nibiru Chain (NIBI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NIBI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NIBI 2026 m.?
1 vieneto Nibiru Chain (NIBI) kaina šiandien yra $0.010007. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NIBI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NIBI kaina 2027 m.?
Nibiru Chain (NIBI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NIBI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NIBI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nibiru Chain (NIBI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NIBI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nibiru Chain (NIBI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NIBI 2030 m.?
1 vieneto Nibiru Chain (NIBI) kaina šiandien yra $0.010007. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NIBI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NIBI kainų prognozė 2040 metams?
Nibiru Chain (NIBI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NIBI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:09:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.