Polyhedra Network logotipas

Polyhedra Network kaina(ZKJ)

1 ZKJ į USD – tiesioginė kaina:

$0.177
$0.177$0.177
-0.95%1D
USD
Polyhedra Network (ZKJ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:29:46(UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.174
$ 0.174$ 0.174
24 val. žemiausia
$ 0.1807
$ 0.1807$ 0.1807
24 val. aukščiausia

$ 0.174
$ 0.174$ 0.174

$ 0.1807
$ 0.1807$ 0.1807

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392$ 0.13931609671437392

-0.40%

-0.95%

-3.45%

-3.45%

Polyhedra Network (ZKJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.1768. Per pastarąsias 24 valandas ZKJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.174 iki aukščiausios $ 0.1807 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKJ kaina yra $ 9.557938735305122, o žemiausia – $ 0.13931609671437392.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKJ per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polyhedra Network (ZKJ) rinkos informacija

No.524

$ 60.43M
$ 60.43M$ 60.43M

$ 136.12K
$ 136.12K$ 136.12K

$ 176.80M
$ 176.80M$ 176.80M

341.80M
341.80M 341.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

34.17%

0.01%

ETH

Dabartinė Polyhedra Network rinkos kapitalizacija yra $ 60.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.12K. ZKJ apyvartoje yra 341.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.80M

Polyhedra Network (ZKJ) kainos istorija USD

Stebėkite Polyhedra Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001698-0.95%
30 dienų$ -0.0606-25.53%
60 dienų$ -0.0065-3.55%
90 dienų$ -1.8301-91.20%
Polyhedra Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ZKJ užfiksuotas $ -0.001698 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polyhedra Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0606 (-25.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polyhedra Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZKJ rodiklis pasikeitė $ -0.0065 (-3.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polyhedra Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.8301 (-91.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polyhedra Network (ZKJ) pokyčius?

Peržiūrėkite Polyhedra Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polyhedra Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZKJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polyhedra Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polyhedra Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polyhedra Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polyhedra Network (ZKJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polyhedra Network (ZKJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polyhedra Network prognozes.

Peržiūrėkite Polyhedra Network kainos prognozę dabar!

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika

Supratimas apie Polyhedra Network (ZKJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKJišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polyhedra Network (ZKJ)

Ieškote, kaip nusipirkti Polyhedra Network? Viskas paprasta ir patogu! Polyhedra Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polyhedra Network

Kiek Polyhedra Network(ZKJ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZKJ kaina USD valiuta yra 0.1768USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZKJ į USD kaina?
Dabartinė ZKJ kaina USD valiuta yra $ 0.1768. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polyhedra Network rinkos kapitalizacija?
ZKJ rinkos kapitalizacija yra $ 60.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZKJ apyvartoje?
ZKJ apyvartoje yra 341.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZKJ kaina?
ZKJ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.557938735305122USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZKJ kaina?
ZKJ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.13931609671437392USD.
Kokia yra ZKJ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZKJ yra $ 136.12KUSD.
Ar ZKJ kaina šiais metais kils?
ZKJ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZKJ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:29:46(UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

