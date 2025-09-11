Polyhedra Network (ZKJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.1768. Per pastarąsias 24 valandas ZKJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.174 iki aukščiausios $ 0.1807 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKJ kaina yra $ 9.557938735305122, o žemiausia – $ 0.13931609671437392.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKJ per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polyhedra Network (ZKJ) rinkos informacija
No.524
$ 60.43M
$ 60.43M$ 60.43M
$ 136.12K
$ 136.12K$ 136.12K
$ 176.80M
$ 176.80M$ 176.80M
341.80M
341.80M 341.80M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
34.17%
0.01%
ETH
Dabartinė Polyhedra Network rinkos kapitalizacija yra $ 60.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.12K. ZKJ apyvartoje yra 341.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.80M
Polyhedra Network (ZKJ) kainos istorija USD
Stebėkite Polyhedra Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001698
-0.95%
30 dienų
$ -0.0606
-25.53%
60 dienų
$ -0.0065
-3.55%
90 dienų
$ -1.8301
-91.20%
Polyhedra Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ZKJ užfiksuotas $ -0.001698 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polyhedra Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0606 (-25.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polyhedra Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZKJ rodiklis pasikeitė $ -0.0065 (-3.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polyhedra Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.8301 (-91.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polyhedra Network (ZKJ) pokyčius?
Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.
Polyhedra Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polyhedra Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZKJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polyhedra Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polyhedra Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polyhedra Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polyhedra Network (ZKJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polyhedra Network (ZKJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polyhedra Network prognozes.
Supratimas apie Polyhedra Network (ZKJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKJišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polyhedra Network (ZKJ)
Ieškote, kaip nusipirkti Polyhedra Network? Viskas paprasta ir patogu! Polyhedra Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.