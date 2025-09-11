ApeCoin (APE) realiojo laiko kaina yra $ 0.6123. Per pastarąsias 24 valandas APE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6056 iki aukščiausios $ 0.6191 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APE kaina yra $ 39.398856949363356, o žemiausia – $ 0.3544842084576708.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APE per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ApeCoin (APE) rinkos informacija
No.131
$ 460.85M
$ 641.69K
$ 612.30M
752.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
75.26%
0.01%
ETH
Dabartinė ApeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 460.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 641.69K. APE apyvartoje yra 752.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 612.30M
ApeCoin (APE) kainos istorija USD
Stebėkite ApeCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.005187
-0.84%
30 dienų
$ -0.0011
-0.18%
60 dienų
$ -0.0425
-6.50%
90 dienų
$ -0.0537
-8.07%
ApeCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien APE užfiksuotas $ -0.005187 (-0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ApeCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011 (-0.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ApeCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APE rodiklis pasikeitė $ -0.0425 (-6.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ApeCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0537 (-8.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApeCoin (APE) pokyčius?
APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
ApeCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ApeCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ApeCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ApeCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ApeCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ApeCoin (APE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApeCoin (APE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApeCoin prognozes.
Supratimas apie ApeCoin (APE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ApeCoin (APE)
Ieškote, kaip nusipirkti ApeCoin? Viskas paprasta ir patogu! ApeCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.