Prosper (PROS) realiojo laiko kaina yra $ 0.12782. Per pastarąsias 24 valandas PROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12782 iki aukščiausios $ 0.14041 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROS kaina yra $ 9.39432895, o žemiausia – $ 0.025453314164864925.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROS per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -4.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Prosper (PROS) rinkos informacija
$ 6.57M
$ 62.49K
$ 12.78M
51.39M
100,000,000
Dabartinė Prosper rinkos kapitalizacija yra $ 6.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.49K. PROS apyvartoje yra 51.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.78M
Prosper (PROS) kainos istorija USD
Stebėkite Prosper kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0056161
-4.20%
30 dienų
$ -0.13167
-50.75%
60 dienų
$ +0.08183
+177.92%
90 dienų
$ +0.08607
+206.15%
Prosper kainos pokytis šiandien
Šiandien PROS užfiksuotas $ -0.0056161 (-4.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Prosper 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.13167 (-50.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Prosper 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROS rodiklis pasikeitė $ +0.08183 (+177.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Prosper 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08607 (+206.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency.
Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem
Prosper kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Prosper (PROS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prosper (PROS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prosper prognozes.
Supratimas apie Prosper (PROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.