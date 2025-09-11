Daugiau apie PROS

Prosper (PROS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:53:47(UTC+8)

Prosper (PROS) kainos informacija (USD)

Prosper (PROS) realiojo laiko kaina yra $ 0.12782. Per pastarąsias 24 valandas PROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12782 iki aukščiausios $ 0.14041 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROS kaina yra $ 9.39432895, o žemiausia – $ 0.025453314164864925.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROS per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -4.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prosper (PROS) rinkos informacija

Dabartinė Prosper rinkos kapitalizacija yra $ 6.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.49K. PROS apyvartoje yra 51.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.78M

Prosper (PROS) kainos istorija USD

Stebėkite Prosper kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0056161-4.20%
30 dienų$ -0.13167-50.75%
60 dienų$ +0.08183+177.92%
90 dienų$ +0.08607+206.15%
Prosper kainos pokytis šiandien

Šiandien PROS užfiksuotas $ -0.0056161 (-4.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Prosper 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.13167 (-50.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Prosper 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROS rodiklis pasikeitė $ +0.08183 (+177.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Prosper 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08607 (+206.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Prosper (PROS) pokyčius?

Peržiūrėkite Prosper kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Prosper investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PROSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Prosper mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Prosper, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Prosper kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prosper (PROS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prosper (PROS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prosper prognozes.

Peržiūrėkite Prosper kainos prognozę dabar!

Prosper (PROS) Tokenomika

Supratimas apie Prosper (PROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Prosper (PROS)

Ieškote, kaip nusipirkti Prosper? Viskas paprasta ir patogu! Prosper lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PROS į vietos valiutas

Prosper išteklius

Išsamesnei Prosper analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prosper

Kiek Prosper(PROS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROS kaina USD valiuta yra 0.12782USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROS į USD kaina?
Dabartinė PROS kaina USD valiuta yra $ 0.12782. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prosper rinkos kapitalizacija?
PROS rinkos kapitalizacija yra $ 6.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROS apyvartoje?
PROS apyvartoje yra 51.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROS kaina?
PROS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.39432895USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROS kaina?
PROS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.025453314164864925USD.
Kokia yra PROS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROS yra $ 62.49KUSD.
Ar PROS kaina šiais metais kils?
PROS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:53:47(UTC+8)

Prosper (PROS) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

