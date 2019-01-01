Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika

Nibiru Chain (NIBI) Informacija

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Oficiali svetainė:
https://www.nibiru.fi
Baltoji knyga:
https://nibiru.fi/docs
Blokų naršyklė:
https://nibiscan.io/

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Nibiru Chain (NIBI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.88M
$ 7.88M
Bendra pasiūla:
$ 979.07M
$ 979.07M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 784.49M
$ 784.49M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 15.06M
$ 15.06M
Visų laikų rekordas:
$ 0.989
$ 0.989
Visų laikų minimumas:
$ 0.00835135941009936
$ 0.00835135941009936
Dabartinė kaina:
$ 0.010039
$ 0.010039

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nibiru Chain (NIBI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NIBI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NIBI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NIBI tokenomiką, galite peržiūrėti NIBI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti NIBI

Norite įtraukti Nibiru Chain (NIBI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NIBI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Nibiru Chain (NIBI) Kainų istorija

NIBI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

NIBI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NIBI? Mūsų NIBI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

