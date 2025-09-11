LumiShare (LUMI) realiojo laiko kaina yra $ 0.002705. Per pastarąsias 24 valandas LUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002657 iki aukščiausios $ 0.002718 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUMI kaina yra $ 0.16986883268868522, o žemiausia – $ 0.00009996787833636.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUMI per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LumiShare (LUMI) rinkos informacija
Dabartinė LumiShare rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.74K. LUMI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 7903541023. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.51M
LumiShare (LUMI) kainos istorija USD
Stebėkite LumiShare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000378
+0.14%
30 dienų
$ -0.000036
-1.32%
60 dienų
$ +0.000762
+39.21%
90 dienų
$ +0.000943
+53.51%
LumiShare kainos pokytis šiandien
Šiandien LUMI užfiksuotas $ +0.00000378 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LumiShare 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000036 (-1.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LumiShare 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUMI rodiklis pasikeitė $ +0.000762 (+39.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LumiShare 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000943 (+53.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LumiShare (LUMI) pokyčius?
LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.
LumiShare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LumiShare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LUMIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LumiShare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LumiShare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LumiShare kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LumiShare (LUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LumiShare (LUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LumiShare prognozes.
Supratimas apie LumiShare (LUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LumiShare (LUMI)
Ieškote, kaip nusipirkti LumiShare? Viskas paprasta ir patogu! LumiShare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.