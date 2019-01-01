LumiShare (LUMI) Tokenomika

LumiShare (LUMI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLumiShare (LUMI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
LumiShare (LUMI) Informacija

LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors.

https://lumishare.io/
https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu
https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753

LumiShare (LUMI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LumiShare (LUMI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 7.90B
$ 7.90B$ 7.90B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 21.45M
$ 21.45M$ 21.45M
Visų laikų rekordas:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
Visų laikų minimumas:
$ 0.00009996787833636
$ 0.00009996787833636$ 0.00009996787833636
Dabartinė kaina:
$ 0.002698
$ 0.002698$ 0.002698

LumiShare (LUMI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LumiShare (LUMI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LUMI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LUMI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LUMI tokenomiką, galite peržiūrėti LUMI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LUMI

Norite įtraukti LumiShare (LUMI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LUMI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

LumiShare (LUMI) Kainų istorija

LUMI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LUMI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LUMI? Mūsų LUMI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.