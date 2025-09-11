Daugiau apie ZEC

ZEC Kainos informacija

ZEC Baltoji knyga

ZEC Oficiali svetainė

ZEC Tokenomika

ZEC Kainų prognozė

ZEC Istorija

ZEC pirkimo vadovas

ZECvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ZEC Spot

ZEC USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Zcash logotipas

Zcash kaina(ZEC)

1 ZEC į USD – tiesioginė kaina:

$47.56
$47.56$47.56
-1.67%1D
USD
Zcash (ZEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:01(UTC+8)

Zcash (ZEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 46.73
$ 46.73$ 46.73
24 val. žemiausia
$ 49.8
$ 49.8$ 49.8
24 val. aukščiausia

$ 46.73
$ 46.73$ 46.73

$ 49.8
$ 49.8$ 49.8

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

+0.59%

-1.67%

+17.05%

+17.05%

Zcash (ZEC) realiojo laiko kaina yra $ 47.56. Per pastarąsias 24 valandas ZEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 46.73 iki aukščiausios $ 49.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEC kaina yra $ 5,941.7998046875, o žemiausia – $ 15.96914388442235.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEC per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zcash (ZEC) rinkos informacija

No.101

$ 770.91M
$ 770.91M$ 770.91M

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M

16.21M
16.21M 16.21M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,209,243.0405448
16,209,243.0405448 16,209,243.0405448

77.18%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Dabartinė Zcash rinkos kapitalizacija yra $ 770.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.00M. ZEC apyvartoje yra 16.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 16209243.0405448. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 998.76M

Zcash (ZEC) kainos istorija USD

Stebėkite Zcash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.8077-1.67%
30 dienų$ +10.52+28.40%
60 dienų$ +4.86+11.38%
90 dienų$ +1.79+3.91%
Zcash kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEC užfiksuotas $ -0.8077 (-1.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zcash 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +10.52 (+28.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zcash 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEC rodiklis pasikeitė $ +4.86 (+11.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zcash 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.79 (+3.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zcash (ZEC) pokyčius?

Peržiūrėkite Zcash kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zcash investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZECstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zcash mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zcash, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zcash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zcash (ZEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zcash (ZEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zcash prognozes.

Peržiūrėkite Zcash kainos prognozę dabar!

Zcash (ZEC) Tokenomika

Supratimas apie Zcash (ZEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zcash (ZEC)

Ieškote, kaip nusipirkti Zcash? Viskas paprasta ir patogu! Zcash lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEC į vietos valiutas

1 Zcash(ZEC) į VND
1,251,541.4
1 Zcash(ZEC) į AUD
A$71.8156
1 Zcash(ZEC) į GBP
34.7188
1 Zcash(ZEC) į EUR
40.426
1 Zcash(ZEC) į USD
$47.56
1 Zcash(ZEC) į MYR
RM200.7032
1 Zcash(ZEC) į TRY
1,963.7524
1 Zcash(ZEC) į JPY
¥6,991.32
1 Zcash(ZEC) į ARS
ARS$67,749.22
1 Zcash(ZEC) į RUB
4,057.8192
1 Zcash(ZEC) į INR
4,200.4992
1 Zcash(ZEC) į IDR
Rp779,672.0064
1 Zcash(ZEC) į KRW
66,239.19
1 Zcash(ZEC) į PHP
2,719.4808
1 Zcash(ZEC) į EGP
￡E.2,290.4896
1 Zcash(ZEC) į BRL
R$256.824
1 Zcash(ZEC) į CAD
C$65.6328
1 Zcash(ZEC) į BDT
5,792.808
1 Zcash(ZEC) į NGN
71,734.2724
1 Zcash(ZEC) į COP
$186,509.3936
1 Zcash(ZEC) į ZAR
R.834.2024
1 Zcash(ZEC) į UAH
1,963.2768
1 Zcash(ZEC) į VES
Bs7,419.36
1 Zcash(ZEC) į CLP
$45,705.16
1 Zcash(ZEC) į PKR
Rs13,507.5156
1 Zcash(ZEC) į KZT
25,638.6448
1 Zcash(ZEC) į THB
฿1,512.8836
1 Zcash(ZEC) į TWD
NT$1,441.5436
1 Zcash(ZEC) į AED
د.إ174.5452
1 Zcash(ZEC) į CHF
Fr37.5724
1 Zcash(ZEC) į HKD
HK$370.0168
1 Zcash(ZEC) į AMD
֏18,173.1516
1 Zcash(ZEC) į MAD
.د.م429.4668
1 Zcash(ZEC) į MXN
$886.0428
1 Zcash(ZEC) į SAR
ريال178.35
1 Zcash(ZEC) į PLN
173.1184
1 Zcash(ZEC) į RON
лв205.9348
1 Zcash(ZEC) į SEK
kr444.686
1 Zcash(ZEC) į BGN
лв79.4252
1 Zcash(ZEC) į HUF
Ft15,986.3428
1 Zcash(ZEC) į CZK
993.0528
1 Zcash(ZEC) į KWD
د.ك14.5058
1 Zcash(ZEC) į ILS
158.3748
1 Zcash(ZEC) į AOA
Kz43,354.2692
1 Zcash(ZEC) į BHD
.د.ب17.93012
1 Zcash(ZEC) į BMD
$47.56
1 Zcash(ZEC) į DKK
kr303.4328
1 Zcash(ZEC) į HNL
L1,246.5476
1 Zcash(ZEC) į MUR
2,166.8336
1 Zcash(ZEC) į NAD
$836.1048
1 Zcash(ZEC) į NOK
kr471.7952
1 Zcash(ZEC) į NZD
$79.9008
1 Zcash(ZEC) į PAB
B/.47.56
1 Zcash(ZEC) į PGK
K201.6544
1 Zcash(ZEC) į QAR
ر.ق173.1184
1 Zcash(ZEC) į RSD
дин.4,766.4632

Zcash išteklius

Išsamesnei Zcash analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zcash svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zcash

Kiek Zcash(ZEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEC kaina USD valiuta yra 47.56USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEC į USD kaina?
Dabartinė ZEC kaina USD valiuta yra $ 47.56. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zcash rinkos kapitalizacija?
ZEC rinkos kapitalizacija yra $ 770.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEC apyvartoje?
ZEC apyvartoje yra 16.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEC kaina?
ZEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,941.7998046875USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEC kaina?
ZEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 15.96914388442235USD.
Kokia yra ZEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEC yra $ 1.00MUSD.
Ar ZEC kaina šiais metais kils?
ZEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:13:01(UTC+8)

Zcash (ZEC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ZEC-į-USD skaičiuoklė

Suma

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 47.56 USD

Prekiauti ZEC

ZECUSDT
$47.56
$47.56$47.56
-1.71%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis