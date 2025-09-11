Zcash (ZEC) realiojo laiko kaina yra $ 47.56. Per pastarąsias 24 valandas ZEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 46.73 iki aukščiausios $ 49.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEC kaina yra $ 5,941.7998046875, o žemiausia – $ 15.96914388442235.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEC per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zcash (ZEC) rinkos informacija
No.101
$ 770.91M
$ 770.91M$ 770.91M
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M
16.21M
16.21M 16.21M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
16,209,243.0405448
16,209,243.0405448 16,209,243.0405448
77.18%
0.01%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
Dabartinė Zcash rinkos kapitalizacija yra $ 770.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.00M. ZEC apyvartoje yra 16.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 16209243.0405448. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 998.76M
Zcash (ZEC) kainos istorija USD
Stebėkite Zcash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.8077
-1.67%
30 dienų
$ +10.52
+28.40%
60 dienų
$ +4.86
+11.38%
90 dienų
$ +1.79
+3.91%
Zcash kainos pokytis šiandien
Šiandien ZEC užfiksuotas $ -0.8077 (-1.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zcash 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +10.52 (+28.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zcash 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEC rodiklis pasikeitė $ +4.86 (+11.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zcash 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.79 (+3.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zcash (ZEC) pokyčius?
Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.
