Notcoin (NOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001988. Per pastarąsias 24 valandas NOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00195 iki aukščiausios $ 0.002024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOT kaina yra $ 0.02895848775172118, o žemiausia – $ 0.001605449489741873.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOT per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Notcoin (NOT) rinkos informacija
No.241
$ 197.67M
$ 197.67M
$ 1.68M
$ 1.68M
$ 203.68M
$ 203.68M
99.43B
99.43B
102,456,957,533.56
102,456,957,533.56
102,456,956,810.9109
102,456,956,810.9109
97.04%
TONCOIN
Dabartinė Notcoin rinkos kapitalizacija yra $ 197.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.68M. NOT apyvartoje yra 99.43B vienetų, o bendras kiekis siekia 102456956810.9109. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 203.68M
Notcoin (NOT) kainos istorija USD
Stebėkite Notcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000599
-0.30%
30 dienų
$ -0.000163
-7.58%
60 dienų
$ -0.000119
-5.65%
90 dienų
$ -0.000021
-1.05%
Notcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien NOT užfiksuotas $ -0.00000599 (-0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Notcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000163 (-7.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Notcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOT rodiklis pasikeitė $ -0.000119 (-5.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Notcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000021 (-1.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Notcoin (NOT) pokyčius?
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Notcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Notcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Notcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Notcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Notcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Notcoin (NOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Notcoin (NOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Notcoin prognozes.
Supratimas apie Notcoin (NOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Notcoin (NOT)
Ieškote, kaip nusipirkti Notcoin? Viskas paprasta ir patogu! Notcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.