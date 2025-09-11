MindNetwork FHE (FHE) realiojo laiko kaina yra $ 0.05683. Per pastarąsias 24 valandas FHE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05465 iki aukščiausios $ 0.05911 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FHE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FHE per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MindNetwork FHE (FHE) rinkos informacija
$ 14.15M
$ 143.30K
$ 56.83M
249.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.90%
BSC
Dabartinė MindNetwork FHE rinkos kapitalizacija yra $ 14.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 143.30K. FHE apyvartoje yra 249.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.83M
MindNetwork FHE (FHE) kainos istorija USD
Stebėkite MindNetwork FHE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006293
+1.12%
30 dienų
$ -0.00664
-10.47%
60 dienų
$ -0.01681
-22.83%
90 dienų
$ -0.01686
-22.88%
MindNetwork FHE kainos pokytis šiandien
Šiandien FHE užfiksuotas $ +0.0006293 (+1.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MindNetwork FHE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00664 (-10.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MindNetwork FHE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FHE rodiklis pasikeitė $ -0.01681 (-22.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MindNetwork FHE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01686 (-22.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MindNetwork FHE (FHE) pokyčius?
Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.
MindNetwork FHE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MindNetwork FHE (FHE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MindNetwork FHE (FHE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MindNetwork FHE prognozes.
Supratimas apie MindNetwork FHE (FHE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FHEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MindNetwork FHE (FHE)
