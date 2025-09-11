Daugiau apie FHE

MindNetwork FHE logotipas

MindNetwork FHE kaina(FHE)

1 FHE į USD – tiesioginė kaina:

$0.05682
$0.05682$0.05682
+1.12%1D
USD
MindNetwork FHE (FHE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:08:41(UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05465
$ 0.05465$ 0.05465
24 val. žemiausia
$ 0.05911
$ 0.05911$ 0.05911
24 val. aukščiausia

$ 0.05465
$ 0.05465$ 0.05465

$ 0.05911
$ 0.05911$ 0.05911

--
----

--
----

+0.63%

+1.12%

+12.20%

+12.20%

MindNetwork FHE (FHE) realiojo laiko kaina yra $ 0.05683. Per pastarąsias 24 valandas FHE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05465 iki aukščiausios $ 0.05911 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FHE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FHE per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MindNetwork FHE (FHE) rinkos informacija

$ 14.15M
$ 14.15M$ 14.15M

$ 143.30K
$ 143.30K$ 143.30K

$ 56.83M
$ 56.83M$ 56.83M

249.00M
249.00M 249.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.90%

BSC

Dabartinė MindNetwork FHE rinkos kapitalizacija yra $ 14.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 143.30K. FHE apyvartoje yra 249.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.83M

MindNetwork FHE (FHE) kainos istorija USD

Stebėkite MindNetwork FHE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006293+1.12%
30 dienų$ -0.00664-10.47%
60 dienų$ -0.01681-22.83%
90 dienų$ -0.01686-22.88%
MindNetwork FHE kainos pokytis šiandien

Šiandien FHE užfiksuotas $ +0.0006293 (+1.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MindNetwork FHE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00664 (-10.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MindNetwork FHE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FHE rodiklis pasikeitė $ -0.01681 (-22.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MindNetwork FHE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01686 (-22.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MindNetwork FHE (FHE) pokyčius?

Peržiūrėkite MindNetwork FHE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MindNetwork FHE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FHEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MindNetwork FHE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MindNetwork FHE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MindNetwork FHE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MindNetwork FHE (FHE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MindNetwork FHE (FHE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MindNetwork FHE prognozes.

Peržiūrėkite MindNetwork FHE kainos prognozę dabar!

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomika

Supratimas apie MindNetwork FHE (FHE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FHEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MindNetwork FHE (FHE)

Ieškote, kaip nusipirkti MindNetwork FHE? Viskas paprasta ir patogu! MindNetwork FHE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FHE į vietos valiutas

MindNetwork FHE išteklius

Išsamesnei MindNetwork FHE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MindNetwork FHE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MindNetwork FHE

Kiek MindNetwork FHE(FHE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FHE kaina USD valiuta yra 0.05683USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FHE į USD kaina?
Dabartinė FHE kaina USD valiuta yra $ 0.05683. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MindNetwork FHE rinkos kapitalizacija?
FHE rinkos kapitalizacija yra $ 14.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FHE apyvartoje?
FHE apyvartoje yra 249.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FHE kaina?
FHE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FHE kaina?
FHE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FHE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FHE yra $ 143.30KUSD.
Ar FHE kaina šiais metais kils?
FHE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FHE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:08:41(UTC+8)

