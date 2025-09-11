swarms (SWARMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02286. Per pastarąsias 24 valandas SWARMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0212 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWARMS kaina yra $ 0.6145383308106754, o žemiausia – $ 0.000251863741262176.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWARMS per pastarąją valandą pasikeitė -1.94%, per 24 valandas – +4.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
swarms (SWARMS) rinkos informacija
No.855
$ 22.86M
$ 91.33K
$ 22.86M
999.98M
999,984,830
SOL
Dabartinė swarms rinkos kapitalizacija yra $ 22.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.33K. SWARMS apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999984830. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.86M
swarms (SWARMS) kainos istorija USD
Stebėkite swarms kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001059
+4.86%
30 dienų
$ -0.00301
-11.64%
60 dienų
$ -0.00148
-6.09%
90 dienų
$ +0.00291
+14.58%
swarms kainos pokytis šiandien
Šiandien SWARMS užfiksuotas $ +0.001059 (+4.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
swarms 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00301 (-11.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
swarms 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWARMS rodiklis pasikeitė $ -0.00148 (-6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
swarms 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00291 (+14.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir swarms (SWARMS) pokyčius?
Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes.
swarms galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų swarms investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti swarms, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
swarms kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos swarms (SWARMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų swarms (SWARMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes swarms prognozes.
Supratimas apie swarms (SWARMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWARMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti swarms (SWARMS)
Ieškote, kaip nusipirkti swarms? Viskas paprasta ir patogu! swarms lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.