swarms logotipas

swarms kaina(SWARMS)

$0.02285
+4.86%1D
USD
swarms (SWARMS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:07(UTC+8)

swarms (SWARMS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.94%

+4.86%

+18.50%

+18.50%

swarms (SWARMS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02286. Per pastarąsias 24 valandas SWARMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0212 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWARMS kaina yra $ 0.6145383308106754, o žemiausia – $ 0.000251863741262176.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWARMS per pastarąją valandą pasikeitė -1.94%, per 24 valandas – +4.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

swarms (SWARMS) rinkos informacija

No.855

SOL

Dabartinė swarms rinkos kapitalizacija yra $ 22.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.33K. SWARMS apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999984830. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.86M

swarms (SWARMS) kainos istorija USD

Stebėkite swarms kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001059+4.86%
30 dienų$ -0.00301-11.64%
60 dienų$ -0.00148-6.09%
90 dienų$ +0.00291+14.58%
swarms kainos pokytis šiandien

Šiandien SWARMS užfiksuotas $ +0.001059 (+4.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

swarms 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00301 (-11.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

swarms 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWARMS rodiklis pasikeitė $ -0.00148 (-6.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

swarms 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00291 (+14.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir swarms (SWARMS) pokyčius?

Peržiūrėkite swarms kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra swarms (SWARMS)

Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes.

swarms galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų swarms investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWARMSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie swarms mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti swarms, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

swarms kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos swarms (SWARMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų swarms (SWARMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes swarms prognozes.

Peržiūrėkite swarms kainos prognozę dabar!

swarms (SWARMS) Tokenomika

Supratimas apie swarms (SWARMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWARMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti swarms (SWARMS)

Ieškote, kaip nusipirkti swarms? Viskas paprasta ir patogu! swarms lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWARMS į vietos valiutas

1 swarms(SWARMS) į VND
601.5609
1 swarms(SWARMS) į AUD
A$0.0345186
1 swarms(SWARMS) į GBP
0.0166878
1 swarms(SWARMS) į EUR
0.019431
1 swarms(SWARMS) į USD
$0.02286
1 swarms(SWARMS) į MYR
RM0.0964692
1 swarms(SWARMS) į TRY
0.9436608
1 swarms(SWARMS) į JPY
¥3.36042
1 swarms(SWARMS) į ARS
ARS$32.56407
1 swarms(SWARMS) į RUB
1.9314414
1 swarms(SWARMS) į INR
2.0169378
1 swarms(SWARMS) į IDR
Rp374.7540384
1 swarms(SWARMS) į KRW
31.7941452
1 swarms(SWARMS) į PHP
1.3078206
1 swarms(SWARMS) į EGP
￡E.1.1004804
1 swarms(SWARMS) į BRL
R$0.123444
1 swarms(SWARMS) į CAD
C$0.0315468
1 swarms(SWARMS) į BDT
2.784348
1 swarms(SWARMS) į NGN
34.4795094
1 swarms(SWARMS) į COP
$89.6468616
1 swarms(SWARMS) į ZAR
R.0.3998214
1 swarms(SWARMS) į UAH
0.9436608
1 swarms(SWARMS) į VES
Bs3.56616
1 swarms(SWARMS) į CLP
$21.96846
1 swarms(SWARMS) į PKR
Rs6.4924686
1 swarms(SWARMS) į KZT
12.3233688
1 swarms(SWARMS) į THB
฿0.7264908
1 swarms(SWARMS) į TWD
NT$0.6942582
1 swarms(SWARMS) į AED
د.إ0.0838962
1 swarms(SWARMS) į CHF
Fr0.0180594
1 swarms(SWARMS) į HKD
HK$0.1778508
1 swarms(SWARMS) į AMD
֏8.7350346
1 swarms(SWARMS) į MAD
.د.م0.2064258
1 swarms(SWARMS) į MXN
$0.425196
1 swarms(SWARMS) į SAR
ريال0.085725
1 swarms(SWARMS) į PLN
0.0832104
1 swarms(SWARMS) į RON
лв0.0992124
1 swarms(SWARMS) į SEK
kr0.213741
1 swarms(SWARMS) į BGN
лв0.0381762
1 swarms(SWARMS) į HUF
Ft7.6839318
1 swarms(SWARMS) į CZK
0.4768596
1 swarms(SWARMS) į KWD
د.ك0.0069723
1 swarms(SWARMS) į ILS
0.0761238
1 swarms(SWARMS) į AOA
Kz20.9148426
1 swarms(SWARMS) į BHD
.د.ب0.00861822
1 swarms(SWARMS) į BMD
$0.02286
1 swarms(SWARMS) į DKK
kr0.1458468
1 swarms(SWARMS) į HNL
L0.5991606
1 swarms(SWARMS) į MUR
1.0415016
1 swarms(SWARMS) į NAD
$0.4018788
1 swarms(SWARMS) į NOK
kr0.2269998
1 swarms(SWARMS) į NZD
$0.0384048
1 swarms(SWARMS) į PAB
B/.0.02286
1 swarms(SWARMS) į PGK
K0.0969264
1 swarms(SWARMS) į QAR
ر.ق0.0832104
1 swarms(SWARMS) į RSD
дин.2.289429

swarms išteklius

Išsamesnei swarms analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali swarms svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie swarms

Kiek swarms(SWARMS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWARMS kaina USD valiuta yra 0.02286USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWARMS į USD kaina?
Dabartinė SWARMS kaina USD valiuta yra $ 0.02286. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra swarms rinkos kapitalizacija?
SWARMS rinkos kapitalizacija yra $ 22.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWARMS apyvartoje?
SWARMS apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWARMS kaina?
SWARMS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6145383308106754USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWARMS kaina?
SWARMS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000251863741262176USD.
Kokia yra SWARMS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWARMS yra $ 91.33KUSD.
Ar SWARMS kaina šiais metais kils?
SWARMS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWARMS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
swarms (SWARMS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

