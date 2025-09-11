Daugiau apie KAVA

Kava Labs logotipas

Kava Labs kaina(KAVA)

1 KAVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.3739
$0.3739$0.3739
+0.05%1D
USD
Kava Labs (KAVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:45(UTC+8)

Kava Labs (KAVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3704
$ 0.3704$ 0.3704
24 val. žemiausia
$ 0.3762
$ 0.3762$ 0.3762
24 val. aukščiausia

$ 0.3704
$ 0.3704$ 0.3704

$ 0.3762
$ 0.3762$ 0.3762

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186$ 0.24832868419474186

+0.13%

+0.05%

+1.99%

+1.99%

Kava Labs (KAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.374. Per pastarąsias 24 valandas KAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3704 iki aukščiausios $ 0.3762 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAVA kaina yra $ 9.19263002, o žemiausia – $ 0.24832868419474186.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kava Labs (KAVA) rinkos informacija

No.140

$ 404.99M
$ 404.99M$ 404.99M

$ 839.96K
$ 839.96K$ 839.96K

$ 404.99M
$ 404.99M$ 404.99M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,853,067
1,082,853,067 1,082,853,067

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

Dabartinė Kava Labs rinkos kapitalizacija yra $ 404.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 839.96K. KAVA apyvartoje yra 1.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 1082853067. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 404.99M

Kava Labs (KAVA) kainos istorija USD

Stebėkite Kava Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000187+0.05%
30 dienų$ -0.0025-0.67%
60 dienų$ -0.0459-10.94%
90 dienų$ -0.0406-9.80%
Kava Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien KAVA užfiksuotas $ +0.000187 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kava Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0025 (-0.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kava Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAVA rodiklis pasikeitė $ -0.0459 (-10.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kava Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0406 (-9.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kava Labs (KAVA) pokyčius?

Peržiūrėkite Kava Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kava Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kava Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kava Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kava Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kava Labs (KAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kava Labs (KAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kava Labs prognozes.

Peržiūrėkite Kava Labs kainos prognozę dabar!

Kava Labs (KAVA) Tokenomika

Supratimas apie Kava Labs (KAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kava Labs (KAVA)

Ieškote, kaip nusipirkti Kava Labs? Viskas paprasta ir patogu! Kava Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KAVA į vietos valiutas

Kava Labs išteklius

Išsamesnei Kava Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kava Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kava Labs

Kiek Kava Labs(KAVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAVA kaina USD valiuta yra 0.374USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAVA į USD kaina?
Dabartinė KAVA kaina USD valiuta yra $ 0.374. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kava Labs rinkos kapitalizacija?
KAVA rinkos kapitalizacija yra $ 404.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAVA apyvartoje?
KAVA apyvartoje yra 1.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAVA kaina?
KAVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.19263002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAVA kaina?
KAVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.24832868419474186USD.
Kokia yra KAVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAVA yra $ 839.96KUSD.
Ar KAVA kaina šiais metais kils?
KAVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kava Labs (KAVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

