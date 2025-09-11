Kava Labs (KAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.374. Per pastarąsias 24 valandas KAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3704 iki aukščiausios $ 0.3762 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAVA kaina yra $ 9.19263002, o žemiausia – $ 0.24832868419474186.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kava Labs (KAVA) rinkos informacija
No.140
$ 404.99M
$ 404.99M$ 404.99M
$ 839.96K
$ 839.96K$ 839.96K
$ 404.99M
$ 404.99M$ 404.99M
1.08B
1.08B 1.08B
--
----
1,082,853,067
1,082,853,067 1,082,853,067
0.01%
2019-10-23 00:00:00
$ 0.46
$ 0.46$ 0.46
KAVA
Dabartinė Kava Labs rinkos kapitalizacija yra $ 404.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 839.96K. KAVA apyvartoje yra 1.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 1082853067. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 404.99M
Kava Labs (KAVA) kainos istorija USD
Stebėkite Kava Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000187
+0.05%
30 dienų
$ -0.0025
-0.67%
60 dienų
$ -0.0459
-10.94%
90 dienų
$ -0.0406
-9.80%
Kava Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien KAVA užfiksuotas $ +0.000187 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kava Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0025 (-0.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kava Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAVA rodiklis pasikeitė $ -0.0459 (-10.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kava Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0406 (-9.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kava Labs (KAVA) pokyčius?
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
Kava Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kava Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kava Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kava Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kava Labs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kava Labs (KAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kava Labs (KAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kava Labs prognozes.
Supratimas apie Kava Labs (KAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kava Labs (KAVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Kava Labs? Viskas paprasta ir patogu! Kava Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.