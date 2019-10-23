KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

ReitingasNo.153

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.82%

Cirkuliuojantis kiekis1,082,853,067

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla1,082,853,067

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2019-10-23 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.46 USDT

Visų laikų rekordas9.19263002,2021-09-09

Mažiausia kaina0.24832868419474186,2024-08-05

Vieša blokų grandinėKAVA

ĮvadasKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...