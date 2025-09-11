Daugiau apie GRASS

$0.7723
-0.74%1D
GRASS (GRASS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:41(UTC+8)

GRASS (GRASS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7609
24 val. žemiausia
$ 0.7946
24 val. aukščiausia

$ 0.7609
$ 0.7946
$ 3.9008251430182934
$ 0.644980133288505
-0.84%

-0.74%

+6.72%

+6.72%

GRASS (GRASS) realiojo laiko kaina yra $ 0.7717. Per pastarąsias 24 valandas GRASS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7609 iki aukščiausios $ 0.7946 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRASS kaina yra $ 3.9008251430182934, o žemiausia – $ 0.644980133288505.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRASS per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GRASS (GRASS) rinkos informacija

No.245

$ 188.22M
$ 945.51K
$ 771.70M
243.91M
1,000,000,000
0.01%

SOL

Dabartinė GRASS rinkos kapitalizacija yra $ 188.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 945.51K. GRASS apyvartoje yra 243.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.70M

GRASS (GRASS) kainos istorija USD

Stebėkite GRASS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005758-0.74%
30 dienų$ +0.0065+0.84%
60 dienų$ -0.3415-30.68%
90 dienų$ -0.8096-51.20%
GRASS kainos pokytis šiandien

Šiandien GRASS užfiksuotas $ -0.005758 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GRASS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0065 (+0.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GRASS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRASS rodiklis pasikeitė $ -0.3415 (-30.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GRASS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.8096 (-51.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GRASS (GRASS) pokyčius?

Peržiūrėkite GRASS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GRASS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRASSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GRASS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GRASS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GRASS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GRASS (GRASS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GRASS (GRASS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GRASS prognozes.

Peržiūrėkite GRASS kainos prognozę dabar!

GRASS (GRASS) Tokenomika

Supratimas apie GRASS (GRASS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRASSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GRASS (GRASS)

Ieškote, kaip nusipirkti GRASS? Viskas paprasta ir patogu! GRASS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GRASS į vietos valiutas

1 GRASS(GRASS) į VND
20,307.2855
1 GRASS(GRASS) į AUD
A$1.165267
1 GRASS(GRASS) į GBP
0.563341
1 GRASS(GRASS) į EUR
0.655945
1 GRASS(GRASS) į USD
$0.7717
1 GRASS(GRASS) į MYR
RM3.256574
1 GRASS(GRASS) į TRY
31.855776
1 GRASS(GRASS) į JPY
¥113.4399
1 GRASS(GRASS) į ARS
ARS$1,099.28665
1 GRASS(GRASS) į RUB
65.20865
1 GRASS(GRASS) į INR
67.98677
1 GRASS(GRASS) į IDR
Rp12,650.817648
1 GRASS(GRASS) į KRW
1,073.295794
1 GRASS(GRASS) į PHP
44.118089
1 GRASS(GRASS) į EGP
￡E.37.111053
1 GRASS(GRASS) į BRL
R$4.16718
1 GRASS(GRASS) į CAD
C$1.064946
1 GRASS(GRASS) į BDT
93.99306
1 GRASS(GRASS) į NGN
1,165.706869
1 GRASS(GRASS) į COP
$3,026.267852
1 GRASS(GRASS) į ZAR
R.13.497033
1 GRASS(GRASS) į UAH
31.855776
1 GRASS(GRASS) į VES
Bs120.3852
1 GRASS(GRASS) į CLP
$741.6037
1 GRASS(GRASS) į PKR
Rs219.170517
1 GRASS(GRASS) į KZT
416.008036
1 GRASS(GRASS) į THB
฿24.54006
1 GRASS(GRASS) į TWD
NT$23.390227
1 GRASS(GRASS) į AED
د.إ2.832139
1 GRASS(GRASS) į CHF
Fr0.609643
1 GRASS(GRASS) į HKD
HK$6.003826
1 GRASS(GRASS) į AMD
֏294.874287
1 GRASS(GRASS) į MAD
.د.م6.968451
1 GRASS(GRASS) į MXN
$14.345903
1 GRASS(GRASS) į SAR
ريال2.893875
1 GRASS(GRASS) į PLN
2.808988
1 GRASS(GRASS) į RON
лв3.341461
1 GRASS(GRASS) į SEK
kr7.207678
1 GRASS(GRASS) į BGN
лв1.288739
1 GRASS(GRASS) į HUF
Ft259.306634
1 GRASS(GRASS) į CZK
16.097662
1 GRASS(GRASS) į KWD
د.ك0.2353685
1 GRASS(GRASS) į ILS
2.562044
1 GRASS(GRASS) į AOA
Kz706.036047
1 GRASS(GRASS) į BHD
.د.ب0.2909309
1 GRASS(GRASS) į BMD
$0.7717
1 GRASS(GRASS) į DKK
kr4.923446
1 GRASS(GRASS) į HNL
L20.226257
1 GRASS(GRASS) į MUR
35.11235
1 GRASS(GRASS) į NAD
$13.566486
1 GRASS(GRASS) į NOK
kr7.662981
1 GRASS(GRASS) į NZD
$1.296456
1 GRASS(GRASS) į PAB
B/.0.7717
1 GRASS(GRASS) į PGK
K3.272008
1 GRASS(GRASS) į QAR
ر.ق2.808988
1 GRASS(GRASS) į RSD
дин.77.285755

GRASS išteklius

Išsamesnei GRASS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GRASS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GRASS

Kiek GRASS(GRASS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRASS kaina USD valiuta yra 0.7717USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRASS į USD kaina?
Dabartinė GRASS kaina USD valiuta yra $ 0.7717. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GRASS rinkos kapitalizacija?
GRASS rinkos kapitalizacija yra $ 188.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRASS apyvartoje?
GRASS apyvartoje yra 243.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRASS kaina?
GRASS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.9008251430182934USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRASS kaina?
GRASS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.644980133288505USD.
Kokia yra GRASS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRASS yra $ 945.51KUSD.
Ar GRASS kaina šiais metais kils?
GRASS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRASS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

