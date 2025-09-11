Hyperliquid (HYPE) realiojo laiko kaina yra $ 55.74. Per pastarąsias 24 valandas HYPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 53.72 iki aukščiausios $ 58.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPE kaina yra $ 56.13997511760227, o žemiausia – $ 3.2002764730895623.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hyperliquid (HYPE) rinkos informacija
Dabartinė Hyperliquid rinkos kapitalizacija yra $ 18.61B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.75M. HYPE apyvartoje yra 333.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993930. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.74B
Hyperliquid (HYPE) kainos istorija USD
Stebėkite Hyperliquid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.5573
+1.01%
30 dienų
$ +12.22
+28.07%
60 dienų
$ +7.72
+16.07%
90 dienų
$ +16.32
+41.40%
Hyperliquid kainos pokytis šiandien
Šiandien HYPE užfiksuotas $ +0.5573 (+1.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hyperliquid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +12.22 (+28.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hyperliquid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPE rodiklis pasikeitė $ +7.72 (+16.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hyperliquid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +16.32 (+41.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.
Hyperliquid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hyperliquid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HYPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hyperliquid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hyperliquid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Hyperliquid (HYPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Hyperliquid? Viskas paprasta ir patogu! Hyperliquid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.