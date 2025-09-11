Daugiau apie HYPE

Hyperliquid kaina(HYPE)

$55.74
$55.74$55.74
+1.01%1D
Hyperliquid (HYPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:34(UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) kainos informacija (USD)

$ 53.72
$ 53.72$ 53.72
$ 58.8
$ 58.8$ 58.8
$ 53.72
$ 53.72$ 53.72

$ 58.8
$ 58.8$ 58.8

$ 56.13997511760227
$ 56.13997511760227$ 56.13997511760227

$ 3.2002764730895623
$ 3.2002764730895623$ 3.2002764730895623

-0.63%

+1.01%

+22.64%

+22.64%

Hyperliquid (HYPE) realiojo laiko kaina yra $ 55.74. Per pastarąsias 24 valandas HYPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 53.72 iki aukščiausios $ 58.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPE kaina yra $ 56.13997511760227, o žemiausia – $ 3.2002764730895623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hyperliquid (HYPE) rinkos informacija

$ 18.61B
$ 18.61B$ 18.61B

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

$ 55.74B
$ 55.74B$ 55.74B

333.93M
333.93M 333.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,993,930
999,993,930 999,993,930

33.39%

0.47%

Dabartinė Hyperliquid rinkos kapitalizacija yra $ 18.61B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.75M. HYPE apyvartoje yra 333.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993930. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.74B

Hyperliquid (HYPE) kainos istorija USD

Stebėkite Hyperliquid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.5573+1.01%
30 dienų$ +12.22+28.07%
60 dienų$ +7.72+16.07%
90 dienų$ +16.32+41.40%
Hyperliquid kainos pokytis šiandien

Šiandien HYPE užfiksuotas $ +0.5573 (+1.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hyperliquid 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +12.22 (+28.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hyperliquid 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPE rodiklis pasikeitė $ +7.72 (+16.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hyperliquid 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +16.32 (+41.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hyperliquid (HYPE) pokyčius?

Peržiūrėkite Hyperliquid kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hyperliquid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti HYPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hyperliquid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hyperliquid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hyperliquid kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hyperliquid (HYPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hyperliquid (HYPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hyperliquid prognozes.

Peržiūrėkite Hyperliquid kainos prognozę dabar!

Hyperliquid (HYPE) Tokenomika

Supratimas apie Hyperliquid (HYPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hyperliquid (HYPE)

Ieškote, kaip nusipirkti Hyperliquid? Viskas paprasta ir patogu! Hyperliquid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HYPE į vietos valiutas

Hyperliquid išteklius

Išsamesnei Hyperliquid analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hyperliquid

Kiek Hyperliquid(HYPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HYPE kaina USD valiuta yra 55.74USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HYPE į USD kaina?
Dabartinė HYPE kaina USD valiuta yra $ 55.74. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hyperliquid rinkos kapitalizacija?
HYPE rinkos kapitalizacija yra $ 18.61BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HYPE apyvartoje?
HYPE apyvartoje yra 333.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HYPE kaina?
HYPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 56.13997511760227USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HYPE kaina?
HYPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.2002764730895623USD.
Kokia yra HYPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HYPE yra $ 2.75MUSD.
Ar HYPE kaina šiais metais kils?
HYPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HYPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:34(UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

