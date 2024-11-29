HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

VardasHYPE

ReitingasNo.11

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0039%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)138.50%

Cirkuliuojantis kiekis333,928,180

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla999,993,930

Cirkuliacijos norma0.3339%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas59.39264633883768,2025-09-18

Mažiausia kaina3.2002764730895623,2024-11-29

Vieša blokų grandinėHYPEREVM

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...