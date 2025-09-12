Hyperliquid (HYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hyperliquid kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hyperliquid kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hyperliquid kainos prognozė
$56.29
$56.29
+2.71%
USD
Faktinis
Prognozė
Hyperliquid Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperliquid galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 56.29 prekybos kainą 2025 m.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperliquid galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 59.1045 prekybos kainą 2026 m.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HYPE ateities kaina yra $ 62.0597 su 10.25% augimo norma.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HYPE ateities kaina yra $ 65.1627 su 15.76% augimo norma.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 68.4208, o augimo norma – 21.55%.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 71.8418, o augimo norma – 27.63%.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hyperliquid kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 117.0228 prekybos kainą.

Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hyperliquid kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 190.6179 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 56.29
    0.00%
  • 2026
    $ 59.1045
    5.00%
  • 2027
    $ 62.0597
    10.25%
  • 2028
    $ 65.1627
    15.76%
  • 2029
    $ 68.4208
    21.55%
  • 2030
    $ 71.8418
    27.63%
  • 2031
    $ 75.4339
    34.01%
  • 2032
    $ 79.2056
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 83.1659
    47.75%
  • 2034
    $ 87.3242
    55.13%
  • 2035
    $ 91.6904
    62.89%
  • 2036
    $ 96.2750
    71.03%
  • 2037
    $ 101.0887
    79.59%
  • 2038
    $ 106.1431
    88.56%
  • 2039
    $ 111.4503
    97.99%
  • 2040
    $ 117.0228
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hyperliquid kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 56.29
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 56.2977
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 56.3439
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 56.5213
    0.41%
Hyperliquid (HYPE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HYPE kaina yra $56.29. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hyperliquid (HYPE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $56.2977. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hyperliquid (HYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $56.3439. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hyperliquid (HYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HYPE kaina yra $56.5213. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hyperliquid kainų statistika

$ 56.29
$ 56.29

+2.71%

$ 18.80B
$ 18.80B

333.93M
333.93M

$ 2.87M
$ 2.87M

--

Naujausia HYPE kaina yra $ 56.29. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.87M.
Be to, HYPE turi 333.93M apyvartą ir $ 18.80B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hyperliquid (HYPE)

Bandote įsigyti HYPE? Dabar galite HYPE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hyperliquid ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HYPE dabar

Hyperliquid istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hyperliquid, dabartinė Hyperliquid kaina yra 56.29USD. Apyvartinė Hyperliquid (HYPE) pasiūla yra 0.00 HYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $18.80B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 1.5899
    $ 57.48
    $ 53.06
  • 7 dienos
    0.22%
    $ 10.11
    $ 58.8
    $ 45.47
  • 30 dienų
    0.25%
    $ 11.2400
    $ 58.8
    $ 40.4
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hyperliquid kaina pasikeitė $1.5899, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hyperliquid buvo prekiaujama aukščiausia $58.8 ir žemiausia $45.47. Kainos pokytis buvo 0.22%. Ši naujausia tendencija parodo HYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hyperliquid įvyko 0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $11.2400 vertę. Tai rodo, kad HYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hyperliquid kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HYPE kainų istoriją

Kaip veikia Hyperliquid (HYPE) kainų prognozės modulis?

Hyperliquid Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hyperliquid ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hyperliquid kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hyperliquid potencialą.

Kodėl HYPE kainų prognozė yra svarbi?

HYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, HYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HYPE kainų prognozė?
Remiantis Hyperliquid (HYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HYPE 2026 m.?
1 vieneto Hyperliquid (HYPE) kaina šiandien yra $56.29. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HYPE kaina 2027 m.?
Hyperliquid (HYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperliquid (HYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperliquid (HYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HYPE 2030 m.?
1 vieneto Hyperliquid (HYPE) kaina šiandien yra $56.29. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HYPE kainų prognozė 2040 metams?
Hyperliquid (HYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HYPE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.