Hemi kaina(HEMI)
Šiandienos Hemi (HEMI) tiesioginė kaina yra $ 0.02062, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.29%. Dabartinis HEMI į USD konversijos rodiklis yra $ 0.02062 už HEMI.
Hemi šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #739 vietą $ 20.16M, o apyvartoje yra 977.50M HEMI. Per pastarąsias 24 valandas HEMI prekyba svyravo tarp $ 0.01768 (žemiausios) ir $ 0.02211 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.19259179461442666, o visų laikų žemiausia – $ 0.015350458365510373.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip HEMI judėjo -3.69% per pastarąją valandą ir -25.70% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 516.27K.
Dabartinė Hemi rinkos kapitalizacija yra $ 20.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 516.27K. HEMI apyvartoje yra 977.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.20M
Stebėkite Hemi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0000596
|+0.29%
|30 dienų
|$ -0.03499
|-62.93%
|60 dienų
|$ -0.07945
|-79.40%
|90 dienų
|$ +0.01562
|+312.40%
Šiandien HEMI užfiksuotas $ +0.0000596 (+0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03499 (-62.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEMI rodiklis pasikeitė $ -0.07945 (-79.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01562 (+312.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.
Išsamesnei Hemi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
