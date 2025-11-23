Hemi (HEMI) Tokenomika

Hemi (HEMI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHemi (HEMI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:09:18(UTC+8)
Hemi (HEMI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Hemi (HEMI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 19.32M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 977.50M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 197.60M
Visų laikų rekordas:
$ 0.19469
Visų laikų minimumas:
$ 0.015350458365510373
Dabartinė kaina:
$ 0.01976
Hemi (HEMI) Informacija

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Oficiali svetainė:
https://hemi.xyz
Baltoji knyga:
https://hemi.xyz/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Hemi (HEMI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hemi (HEMI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HEMI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HEMI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HEMI tokenomiką, galite peržiūrėti HEMI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti HEMI

Norite įtraukti Hemi (HEMI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HEMI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Hemi (HEMI) Kainų istorija

HEMI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

HEMI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HEMI? Mūsų HEMI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

