Hyperlane kaina(HYPER)

Hyperlane (HYPER) kainos grafikas realiu laiku
Hyperlane (HYPER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.31233
$ 0.31233$ 0.31233
24 val. žemiausia
$ 0.33712
$ 0.33712$ 0.33712
24 val. aukščiausia

$ 0.31233
$ 0.31233$ 0.31233

$ 0.33712
$ 0.33712$ 0.33712

$ 0.6897741857472838
$ 0.6897741857472838$ 0.6897741857472838

$ 0.08699760525884112
$ 0.08699760525884112$ 0.08699760525884112

+0.13%

+2.15%

+5.27%

+5.27%

Hyperlane (HYPER) realiojo laiko kaina yra $ 0.32864. Per pastarąsias 24 valandas HYPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.31233 iki aukščiausios $ 0.33712 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPER kaina yra $ 0.6897741857472838, o žemiausia – $ 0.08699760525884112.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hyperlane (HYPER) rinkos informacija

No.544

$ 57.58M
$ 57.58M$ 57.58M

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 328.64M
$ 328.64M$ 328.64M

175.20M
175.20M 175.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

802,666,667
802,666,667 802,666,667

17.52%

ETH

Dabartinė Hyperlane rinkos kapitalizacija yra $ 57.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.16M. HYPER apyvartoje yra 175.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 802666667. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 328.64M

Hyperlane (HYPER) kainos istorija USD

Stebėkite Hyperlane kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0069105+2.15%
30 dienų$ -0.05843-15.10%
60 dienų$ -0.11265-25.53%
90 dienų$ +0.22354+212.69%
Hyperlane kainos pokytis šiandien

Šiandien HYPER užfiksuotas $ +0.0069105 (+2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hyperlane 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.05843 (-15.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hyperlane 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPER rodiklis pasikeitė $ -0.11265 (-25.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hyperlane 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.22354 (+212.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hyperlane (HYPER) pokyčius?

Peržiūrėkite Hyperlane kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hyperlane investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HYPERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hyperlane mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hyperlane, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hyperlane kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hyperlane (HYPER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hyperlane (HYPER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hyperlane prognozes.

Peržiūrėkite Hyperlane kainos prognozę dabar!

Hyperlane (HYPER) Tokenomika

Supratimas apie Hyperlane (HYPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hyperlane (HYPER)

Ieškote, kaip nusipirkti Hyperlane? Viskas paprasta ir patogu! Hyperlane lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hyperlane

Kiek Hyperlane(HYPER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HYPER kaina USD valiuta yra 0.32864USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HYPER į USD kaina?
Dabartinė HYPER kaina USD valiuta yra $ 0.32864. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hyperlane rinkos kapitalizacija?
HYPER rinkos kapitalizacija yra $ 57.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HYPER apyvartoje?
HYPER apyvartoje yra 175.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HYPER kaina?
HYPER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6897741857472838USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HYPER kaina?
HYPER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08699760525884112USD.
Kokia yra HYPER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HYPER yra $ 3.16MUSD.
Ar HYPER kaina šiais metais kils?
HYPER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HYPER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hyperlane (HYPER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

