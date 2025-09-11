peaq network (PEAQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.06754. Per pastarąsias 24 valandas PEAQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06512 iki aukščiausios $ 0.06769 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAQ kaina yra $ 0.7533827025580973, o žemiausia – $ 0.05784783537206197.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
peaq network (PEAQ) rinkos informacija
Dabartinė peaq network rinkos kapitalizacija yra $ 79.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.28K. PEAQ apyvartoje yra 1.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 4317814094.07837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 291.63M
peaq network (PEAQ) kainos istorija USD
Stebėkite peaq network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0009853
+1.48%
30 dienų
$ +0.00214
+3.27%
60 dienų
$ -0.00637
-8.62%
90 dienų
$ -0.0097
-12.56%
peaq network kainos pokytis šiandien
Šiandien PEAQ užfiksuotas $ +0.0009853 (+1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
peaq network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00214 (+3.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
peaq network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEAQ rodiklis pasikeitė $ -0.00637 (-8.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
peaq network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0097 (-12.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir peaq network (PEAQ) pokyčius?
peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.
peaq network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų peaq network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PEAQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie peaq network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti peaq network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
peaq network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos peaq network (PEAQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų peaq network (PEAQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes peaq network prognozes.
Supratimas apie peaq network (PEAQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEAQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti peaq network (PEAQ)
Ieškote, kaip nusipirkti peaq network? Viskas paprasta ir patogu! peaq network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
