$0.06756
$0.06756$0.06756
+1.48%1D
2025-09-11 11:50:50(UTC+8)

peaq network (PEAQ) kainos informacija (USD)

$ 0.06512
$ 0.06512$ 0.06512
$ 0.06769
$ 0.06769$ 0.06769
$ 0.06512
$ 0.06512$ 0.06512

$ 0.06769
$ 0.06769$ 0.06769

$ 0.7533827025580973
$ 0.7533827025580973$ 0.7533827025580973

$ 0.05784783537206197
$ 0.05784783537206197$ 0.05784783537206197

+0.13%

+1.48%

+9.41%

+9.41%

peaq network (PEAQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.06754. Per pastarąsias 24 valandas PEAQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06512 iki aukščiausios $ 0.06769 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAQ kaina yra $ 0.7533827025580973, o žemiausia – $ 0.05784783537206197.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

peaq network (PEAQ) rinkos informacija

$ 79.73M
$ 79.73M$ 79.73M

$ 90.28K
$ 90.28K$ 90.28K

$ 291.63M
$ 291.63M$ 291.63M

1.18B
1.18B 1.18B

4,317,814,094.07837
4,317,814,094.07837 4,317,814,094.07837

Dabartinė peaq network rinkos kapitalizacija yra $ 79.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.28K. PEAQ apyvartoje yra 1.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 4317814094.07837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 291.63M

peaq network (PEAQ) kainos istorija USD

Stebėkite peaq network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009853+1.48%
30 dienų$ +0.00214+3.27%
60 dienų$ -0.00637-8.62%
90 dienų$ -0.0097-12.56%
peaq network kainos pokytis šiandien

Šiandien PEAQ užfiksuotas $ +0.0009853 (+1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

peaq network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00214 (+3.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

peaq network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEAQ rodiklis pasikeitė $ -0.00637 (-8.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

peaq network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0097 (-12.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir peaq network (PEAQ) pokyčius?

Peržiūrėkite peaq network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų peaq network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti PEAQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie peaq network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti peaq network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

peaq network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos peaq network (PEAQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų peaq network (PEAQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes peaq network prognozes.

Peržiūrėkite peaq network kainos prognozę dabar!

peaq network (PEAQ) Tokenomika

Supratimas apie peaq network (PEAQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEAQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti peaq network (PEAQ)

Ieškote, kaip nusipirkti peaq network? Viskas paprasta ir patogu! peaq network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEAQ į vietos valiutas

peaq network išteklius

Išsamesnei peaq network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie peaq network

Kiek peaq network(PEAQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEAQ kaina USD valiuta yra 0.06754USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEAQ į USD kaina?
Dabartinė PEAQ kaina USD valiuta yra $ 0.06754. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra peaq network rinkos kapitalizacija?
PEAQ rinkos kapitalizacija yra $ 79.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEAQ apyvartoje?
PEAQ apyvartoje yra 1.18BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEAQ kaina?
PEAQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7533827025580973USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEAQ kaina?
PEAQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05784783537206197USD.
Kokia yra PEAQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEAQ yra $ 90.28KUSD.
Ar PEAQ kaina šiais metais kils?
PEAQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEAQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:50:50(UTC+8)

peaq network (PEAQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

