FOX Token logotipas

FOX Token kaina(FOX)

1 FOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.02679
$0.02679$0.02679
-0.40%1D
USD
FOX Token (FOX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:53:28(UTC+8)

FOX Token (FOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264
24 val. žemiausia
$ 0.02727
$ 0.02727$ 0.02727
24 val. aukščiausia

$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264

$ 0.02727
$ 0.02727$ 0.02727

$ 5.134914976417942
$ 5.134914976417942$ 5.134914976417942

$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835

+0.86%

-0.40%

-4.56%

-4.56%

FOX Token (FOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02682. Per pastarąsias 24 valandas FOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0264 iki aukščiausios $ 0.02727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOX kaina yra $ 5.134914976417942, o žemiausia – $ 0.018176800459428835.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOX per pastarąją valandą pasikeitė +0.86%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FOX Token (FOX) rinkos informacija

No.898

$ 20.71M
$ 20.71M$ 20.71M

$ 57.95K
$ 57.95K$ 57.95K

$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M

772.29M
772.29M 772.29M

999,089,275
999,089,275 999,089,275

2021-07-16 00:00:00

ETH

Dabartinė FOX Token rinkos kapitalizacija yra $ 20.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.95K. FOX apyvartoje yra 772.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 999089275. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.80M

FOX Token (FOX) kainos istorija USD

Stebėkite FOX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001076-0.40%
30 dienų$ -0.00376-12.30%
60 dienų$ +0.00132+5.17%
90 dienų$ +0.00042+1.59%
FOX Token kainos pokytis šiandien

Šiandien FOX užfiksuotas $ -0.0001076 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FOX Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00376 (-12.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FOX Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOX rodiklis pasikeitė $ +0.00132 (+5.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FOX Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00042 (+1.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FOX Token (FOX) pokyčius?

Peržiūrėkite FOX Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FOX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FOX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FOX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FOX Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FOX Token (FOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOX Token (FOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOX Token prognozes.

Peržiūrėkite FOX Token kainos prognozę dabar!

FOX Token (FOX) Tokenomika

Supratimas apie FOX Token (FOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FOX Token (FOX)

Ieškote, kaip nusipirkti FOX Token? Viskas paprasta ir patogu! FOX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FOX į vietos valiutas

1 FOX Token(FOX) į VND
705.7683
1 FOX Token(FOX) į AUD
A$0.0404982
1 FOX Token(FOX) į GBP
0.0195786
1 FOX Token(FOX) į EUR
0.022797
1 FOX Token(FOX) į USD
$0.02682
1 FOX Token(FOX) į MYR
RM0.1131804
1 FOX Token(FOX) į TRY
1.1068614
1 FOX Token(FOX) į JPY
¥3.94254
1 FOX Token(FOX) į ARS
ARS$38.20509
1 FOX Token(FOX) į RUB
2.2660218
1 FOX Token(FOX) į INR
2.3663286
1 FOX Token(FOX) į IDR
Rp439.6720608
1 FOX Token(FOX) į KRW
37.3017924
1 FOX Token(FOX) į PHP
1.5335676
1 FOX Token(FOX) į EGP
￡E.1.2903102
1 FOX Token(FOX) į BRL
R$0.144828
1 FOX Token(FOX) į CAD
C$0.0370116
1 FOX Token(FOX) į BDT
3.266676
1 FOX Token(FOX) į NGN
40.4523378
1 FOX Token(FOX) į COP
$105.1762392
1 FOX Token(FOX) į ZAR
R.0.4690818
1 FOX Token(FOX) į UAH
1.1071296
1 FOX Token(FOX) į VES
Bs4.18392
1 FOX Token(FOX) į CLP
$25.77402
1 FOX Token(FOX) į PKR
Rs7.6171482
1 FOX Token(FOX) į KZT
14.4581256
1 FOX Token(FOX) į THB
฿0.8526078
1 FOX Token(FOX) į TWD
NT$0.813987
1 FOX Token(FOX) į AED
د.إ0.0984294
1 FOX Token(FOX) į CHF
Fr0.0211878
1 FOX Token(FOX) į HKD
HK$0.2086596
1 FOX Token(FOX) į AMD
֏10.2481902
1 FOX Token(FOX) į MAD
.د.م0.2421846
1 FOX Token(FOX) į MXN
$0.498852
1 FOX Token(FOX) į SAR
ريال0.100575
1 FOX Token(FOX) į PLN
0.0976248
1 FOX Token(FOX) į RON
лв0.1161306
1 FOX Token(FOX) į SEK
kr0.250767
1 FOX Token(FOX) į BGN
лв0.0447894
1 FOX Token(FOX) į HUF
Ft9.0150066
1 FOX Token(FOX) į CZK
0.5594652
1 FOX Token(FOX) į KWD
د.ك0.0081801
1 FOX Token(FOX) į ILS
0.0890424
1 FOX Token(FOX) į AOA
Kz24.5378862
1 FOX Token(FOX) į BHD
.د.ب0.01011114
1 FOX Token(FOX) į BMD
$0.02682
1 FOX Token(FOX) į DKK
kr0.1711116
1 FOX Token(FOX) į HNL
L0.7029522
1 FOX Token(FOX) į MUR
1.2219192
1 FOX Token(FOX) į NAD
$0.4714956
1 FOX Token(FOX) į NOK
kr0.2663226
1 FOX Token(FOX) į NZD
$0.0450576
1 FOX Token(FOX) į PAB
B/.0.02682
1 FOX Token(FOX) į PGK
K0.1137168
1 FOX Token(FOX) į QAR
ر.ق0.0976248
1 FOX Token(FOX) į RSD
дин.2.6862912

FOX Token išteklius

Išsamesnei FOX Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FOX Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FOX Token

Kiek FOX Token(FOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOX kaina USD valiuta yra 0.02682USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOX į USD kaina?
Dabartinė FOX kaina USD valiuta yra $ 0.02682. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FOX Token rinkos kapitalizacija?
FOX rinkos kapitalizacija yra $ 20.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOX apyvartoje?
FOX apyvartoje yra 772.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOX kaina?
FOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.134914976417942USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOX kaina?
FOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018176800459428835USD.
Kokia yra FOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOX yra $ 57.95KUSD.
Ar FOX kaina šiais metais kils?
FOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:53:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FOX-į-USD skaičiuoklė

Suma

FOX
FOX
USD
USD

1 FOX = 0.02682 USD

Prekiauti FOX

FOXUSDT
$0.02679
$0.02679$0.02679
-0.54%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis