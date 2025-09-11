FOX Token (FOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02682. Per pastarąsias 24 valandas FOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0264 iki aukščiausios $ 0.02727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOX kaina yra $ 5.134914976417942, o žemiausia – $ 0.018176800459428835.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOX per pastarąją valandą pasikeitė +0.86%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FOX Token (FOX) rinkos informacija
Dabartinė FOX Token rinkos kapitalizacija yra $ 20.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.95K. FOX apyvartoje yra 772.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 999089275. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.80M
FOX Token (FOX) kainos istorija USD
Stebėkite FOX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001076
-0.40%
30 dienų
$ -0.00376
-12.30%
60 dienų
$ +0.00132
+5.17%
90 dienų
$ +0.00042
+1.59%
FOX Token kainos pokytis šiandien
Šiandien FOX užfiksuotas $ -0.0001076 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FOX Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00376 (-12.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FOX Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOX rodiklis pasikeitė $ +0.00132 (+5.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FOX Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00042 (+1.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FOX Token (FOX) pokyčius?
Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.
FOX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FOX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FOX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FOX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FOX Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FOX Token (FOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOX Token (FOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOX Token prognozes.
Supratimas apie FOX Token (FOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FOX Token (FOX)
Ieškote, kaip nusipirkti FOX Token? Viskas paprasta ir patogu! FOX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
