FOX Token (FOX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFOX Token (FOX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

FOX Token (FOX) Informacija

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Oficiali svetainė:
https://shapeshift.com/
Baltoji knyga:
https://docs.shapeshift.com/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d

FOX Token (FOX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FOX Token (FOX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 23.60M
$ 23.60M$ 23.60M
Bendra pasiūla:
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 772.29M
$ 772.29M$ 772.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 30.53M
$ 30.53M$ 30.53M
Visų laikų rekordas:
$ 1.2852
$ 1.2852$ 1.2852
Visų laikų minimumas:
$ 0.018176800459428835
$ 0.018176800459428835$ 0.018176800459428835
Dabartinė kaina:
$ 0.03056
$ 0.03056$ 0.03056

FOX Token (FOX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FOX Token (FOX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FOX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FOX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FOX tokenomiką, galite peržiūrėti FOX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FOX

Norite įtraukti FOX Token (FOX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FOX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

FOX Token (FOX) Kainų istorija

FOX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FOX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FOX? Mūsų FOX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.


