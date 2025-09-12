FOX Token (FOX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FOX Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FOX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FOX Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FOX Token kainos prognozė
$0.03226
-5.53%
USD
Faktinis
Prognozė
FOX Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FOX Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03226 prekybos kainą 2025 m.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FOX Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033873 prekybos kainą 2026 m.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FOX ateities kaina yra $ 0.035566 su 10.25% augimo norma.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FOX ateities kaina yra $ 0.037344 su 15.76% augimo norma.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.039212, o augimo norma – 21.55%.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.041172, o augimo norma – 27.63%.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FOX Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.067066 prekybos kainą.

FOX Token (FOX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FOX Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.109243 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03226
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033873
    5.00%
  • 2027
    $ 0.035566
    10.25%
  • 2028
    $ 0.037344
    15.76%
  • 2029
    $ 0.039212
    21.55%
  • 2030
    $ 0.041172
    27.63%
  • 2031
    $ 0.043231
    34.01%
  • 2032
    $ 0.045393
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.047662
    47.75%
  • 2034
    $ 0.050045
    55.13%
  • 2035
    $ 0.052548
    62.89%
  • 2036
    $ 0.055175
    71.03%
  • 2037
    $ 0.057934
    79.59%
  • 2038
    $ 0.060831
    88.56%
  • 2039
    $ 0.063872
    97.99%
  • 2040
    $ 0.067066
    107.89%
Trumpalaikės FOX Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03226
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.032264
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.032290
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.032392
    0.41%
FOX Token (FOX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FOX kaina yra $0.03226. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FOX Token (FOX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FOX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.032264. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FOX Token (FOX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FOX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.032290. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FOX Token (FOX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FOX kaina yra $0.032392. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FOX Token kainų statistika

$ 0.03226
-5.53%

$ 24.98M
772.29M
$ 61.45K
--

Naujausia FOX kaina yra $ 0.03226. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.53%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.45K.
Be to, FOX turi 772.29M apyvartą ir $ 24.98M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FOX Token (FOX)

Bandote įsigyti FOX? Dabar galite FOX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FOX Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FOX dabar

FOX Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FOX Token, dabartinė FOX Token kaina yra 0.03235USD. Apyvartinė FOX Token (FOX) pasiūla yra 0.00 FOX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.98M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.19%
    $ 0.005069
    $ 0.03584
    $ 0.02705
  • 7 dienos
    0.18%
    $ 0.004849
    $ 0.03584
    $ 0.02564
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.000399
    $ 0.03707
    $ 0.02502
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FOX Token kaina pasikeitė $0.005069, atspindinti 0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FOX Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.03584 ir žemiausia $0.02564. Kainos pokytis buvo 0.18%. Ši naujausia tendencija parodo FOX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FOX Token įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000399 vertę. Tai rodo, kad FOX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FOX Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FOX kainų istoriją

Kaip veikia FOX Token (FOX) kainų prognozės modulis?

FOX Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FOX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FOX Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FOX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FOX Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FOX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FOX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FOX Token potencialą.

Kodėl FOX kainų prognozė yra svarbi?

FOX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FOX dabar?
Pagal jūsų prognozes, FOX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FOX kainų prognozė?
Remiantis FOX Token (FOX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FOX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FOX 2026 m.?
1 vieneto FOX Token (FOX) kaina šiandien yra $0.03226. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FOX kaina 2027 m.?
FOX Token (FOX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FOX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FOX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FOX Token (FOX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FOX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FOX Token (FOX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FOX 2030 m.?
1 vieneto FOX Token (FOX) kaina šiandien yra $0.03226. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FOX kainų prognozė 2040 metams?
FOX Token (FOX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FOX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.