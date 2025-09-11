Daugiau apie FLY

Fly Trade kaina(FLY)

1 FLY į USD – tiesioginė kaina:

$0.07153
$0.07153$0.07153
+0.25%1D
USD
Fly Trade (FLY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:52:57(UTC+8)

Fly Trade (FLY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07031
$ 0.07031$ 0.07031
24 val. žemiausia
$ 0.07249
$ 0.07249$ 0.07249
24 val. aukščiausia

$ 0.07031
$ 0.07031$ 0.07031

$ 0.07249
$ 0.07249$ 0.07249

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.07086041941342838
$ 0.07086041941342838$ 0.07086041941342838

-0.39%

+0.25%

-3.53%

-3.53%

Fly Trade (FLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.07153. Per pastarąsias 24 valandas FLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07031 iki aukščiausios $ 0.07249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLY kaina yra $ 0.7383235519984418, o žemiausia – $ 0.07086041941342838.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fly Trade (FLY) rinkos informacija

No.2164

$ 956.76K
$ 956.76K$ 956.76K

$ 56.08K
$ 56.08K$ 56.08K

$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M

13.38M
13.38M 13.38M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,451,996.33807229
99,451,996.33807229 99,451,996.33807229

9.72%

SONIC

Dabartinė Fly Trade rinkos kapitalizacija yra $ 956.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.08K. FLY apyvartoje yra 13.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 99451996.33807229. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.84M

Fly Trade (FLY) kainos istorija USD

Stebėkite Fly Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001784+0.25%
30 dienų$ -0.01255-14.93%
60 dienų$ -0.02407-25.18%
90 dienų$ -0.04347-37.80%
Fly Trade kainos pokytis šiandien

Šiandien FLY užfiksuotas $ +0.0001784 (+0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fly Trade 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01255 (-14.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fly Trade 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLY rodiklis pasikeitė $ -0.02407 (-25.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fly Trade 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04347 (-37.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fly Trade (FLY) pokyčius?

Peržiūrėkite Fly Trade kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fly Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fly Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fly Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fly Trade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fly Trade (FLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fly Trade (FLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fly Trade prognozes.

Peržiūrėkite Fly Trade kainos prognozę dabar!

Fly Trade (FLY) Tokenomika

Supratimas apie Fly Trade (FLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fly Trade (FLY)

Ieškote, kaip nusipirkti Fly Trade? Viskas paprasta ir patogu! Fly Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FLY į vietos valiutas

1 Fly Trade(FLY) į VND
1,882.31195
1 Fly Trade(FLY) į AUD
A$0.1080103
1 Fly Trade(FLY) į GBP
0.0522169
1 Fly Trade(FLY) į EUR
0.0608005
1 Fly Trade(FLY) į USD
$0.07153
1 Fly Trade(FLY) į MYR
RM0.3018566
1 Fly Trade(FLY) į TRY
2.9520431
1 Fly Trade(FLY) į JPY
¥10.51491
1 Fly Trade(FLY) į ARS
ARS$101.894485
1 Fly Trade(FLY) į RUB
6.0435697
1 Fly Trade(FLY) į INR
6.3110919
1 Fly Trade(FLY) į IDR
Rp1,172.6227632
1 Fly Trade(FLY) į KRW
99.4853546
1 Fly Trade(FLY) į PHP
4.0900854
1 Fly Trade(FLY) į EGP
￡E.3.4413083
1 Fly Trade(FLY) į BRL
R$0.386262
1 Fly Trade(FLY) į CAD
C$0.0987114
1 Fly Trade(FLY) į BDT
8.712354
1 Fly Trade(FLY) į NGN
107.8879837
1 Fly Trade(FLY) į COP
$280.5091868
1 Fly Trade(FLY) į ZAR
R.1.2510597
1 Fly Trade(FLY) į UAH
2.9527584
1 Fly Trade(FLY) į VES
Bs11.15868
1 Fly Trade(FLY) į CLP
$68.74033
1 Fly Trade(FLY) į PKR
Rs20.3152353
1 Fly Trade(FLY) į KZT
38.5603924
1 Fly Trade(FLY) į THB
฿2.2739387
1 Fly Trade(FLY) į TWD
NT$2.1709355
1 Fly Trade(FLY) į AED
د.إ0.2625151
1 Fly Trade(FLY) į CHF
Fr0.0565087
1 Fly Trade(FLY) į HKD
HK$0.5565034
1 Fly Trade(FLY) į AMD
֏27.3323283
1 Fly Trade(FLY) į MAD
.د.م0.6459159
1 Fly Trade(FLY) į MXN
$1.330458
1 Fly Trade(FLY) į SAR
ريال0.2682375
1 Fly Trade(FLY) į PLN
0.2603692
1 Fly Trade(FLY) į RON
лв0.3097249
1 Fly Trade(FLY) į SEK
kr0.6688055
1 Fly Trade(FLY) į BGN
лв0.1194551
1 Fly Trade(FLY) į HUF
Ft24.0433789
1 Fly Trade(FLY) į CZK
1.4921158
1 Fly Trade(FLY) į KWD
د.ك0.02181665
1 Fly Trade(FLY) į ILS
0.2374796
1 Fly Trade(FLY) į AOA
Kz65.4435123
1 Fly Trade(FLY) į BHD
.د.ب0.02696681
1 Fly Trade(FLY) į BMD
$0.07153
1 Fly Trade(FLY) į DKK
kr0.4563614
1 Fly Trade(FLY) į HNL
L1.8748013
1 Fly Trade(FLY) į MUR
3.2589068
1 Fly Trade(FLY) į NAD
$1.2574974
1 Fly Trade(FLY) į NOK
kr0.7102929
1 Fly Trade(FLY) į NZD
$0.1201704
1 Fly Trade(FLY) į PAB
B/.0.07153
1 Fly Trade(FLY) į PGK
K0.3032872
1 Fly Trade(FLY) į QAR
ر.ق0.2603692
1 Fly Trade(FLY) į RSD
дин.7.1644448

Fly Trade išteklius

Išsamesnei Fly Trade analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fly Trade svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fly Trade

Kiek Fly Trade(FLY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLY kaina USD valiuta yra 0.07153USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLY į USD kaina?
Dabartinė FLY kaina USD valiuta yra $ 0.07153. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fly Trade rinkos kapitalizacija?
FLY rinkos kapitalizacija yra $ 956.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLY apyvartoje?
FLY apyvartoje yra 13.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLY kaina?
FLY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7383235519984418USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLY kaina?
FLY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07086041941342838USD.
Kokia yra FLY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLY yra $ 56.08KUSD.
Ar FLY kaina šiais metais kils?
FLY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:52:57(UTC+8)

Fly Trade (FLY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FLY-į-USD skaičiuoklė

Suma

FLY
FLY
USD
USD

1 FLY = 0.07153 USD

Prekiauti FLY

FLYUSDC
$0.07165
$0.07165$0.07165
+0.37%
FLYUSDT
$0.07153
$0.07153$0.07153
+0.22%

