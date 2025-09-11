Fly Trade (FLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.07153. Per pastarąsias 24 valandas FLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07031 iki aukščiausios $ 0.07249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLY kaina yra $ 0.7383235519984418, o žemiausia – $ 0.07086041941342838.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fly Trade (FLY) rinkos informacija
Dabartinė Fly Trade rinkos kapitalizacija yra $ 956.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.08K. FLY apyvartoje yra 13.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 99451996.33807229. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.84M
Fly Trade (FLY) kainos istorija USD
Stebėkite Fly Trade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001784
+0.25%
30 dienų
$ -0.01255
-14.93%
60 dienų
$ -0.02407
-25.18%
90 dienų
$ -0.04347
-37.80%
Fly Trade kainos pokytis šiandien
Šiandien FLY užfiksuotas $ +0.0001784 (+0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fly Trade 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01255 (-14.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fly Trade 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLY rodiklis pasikeitė $ -0.02407 (-25.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fly Trade 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04347 (-37.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fly Trade (FLY) pokyčius?
Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.
Fly Trade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fly Trade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fly Trade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fly Trade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Fly Trade kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fly Trade (FLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fly Trade (FLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fly Trade prognozes.
Supratimas apie Fly Trade (FLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fly Trade (FLY)
Ieškote, kaip nusipirkti Fly Trade? Viskas paprasta ir patogu! Fly Trade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.