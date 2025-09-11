Daugiau apie PHA

Phala logotipas

Phala kaina(PHA)

1 PHA į USD – tiesioginė kaina:

$0.11007
$0.11007$0.11007
+0.65%1D
USD
Phala (PHA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:24(UTC+8)

Phala (PHA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10658
$ 0.10658$ 0.10658
24 val. žemiausia
$ 0.11089
$ 0.11089$ 0.11089
24 val. aukščiausia

$ 0.10658
$ 0.10658$ 0.10658

$ 0.11089
$ 0.11089$ 0.11089

$ 1.40939628
$ 1.40939628$ 1.40939628

$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083

+0.43%

+0.65%

+9.47%

+9.47%

Phala (PHA) realiojo laiko kaina yra $ 0.11007. Per pastarąsias 24 valandas PHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10658 iki aukščiausios $ 0.11089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHA kaina yra $ 1.40939628, o žemiausia – $ 0.07072015218418083.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHA per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Phala (PHA) rinkos informacija

No.409

$ 89.16M
$ 89.16M$ 89.16M

$ 927.86K
$ 927.86K$ 927.86K

$ 110.07M
$ 110.07M$ 110.07M

810.03M
810.03M 810.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2019-09-01 00:00:00

ETH

Dabartinė Phala rinkos kapitalizacija yra $ 89.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 927.86K. PHA apyvartoje yra 810.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 110.07M

Phala (PHA) kainos istorija USD

Stebėkite Phala kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007108+0.65%
30 dienų$ +0.00455+4.31%
60 dienų$ +0.0009+0.82%
90 dienų$ +0.00254+2.36%
Phala kainos pokytis šiandien

Šiandien PHA užfiksuotas $ +0.0007108 (+0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Phala 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00455 (+4.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Phala 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHA rodiklis pasikeitė $ +0.0009 (+0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Phala 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00254 (+2.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Phala (PHA) pokyčius?

Peržiūrėkite Phala kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Phala investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PHAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Phala mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Phala, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Phala kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Phala (PHA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phala (PHA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phala prognozes.

Peržiūrėkite Phala kainos prognozę dabar!

Phala (PHA) Tokenomika

Supratimas apie Phala (PHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Phala (PHA)

Ieškote, kaip nusipirkti Phala? Viskas paprasta ir patogu! Phala lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PHA į vietos valiutas

Phala išteklius

Išsamesnei Phala analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Phala svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Phala

Kiek Phala(PHA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHA kaina USD valiuta yra 0.11007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHA į USD kaina?
Dabartinė PHA kaina USD valiuta yra $ 0.11007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Phala rinkos kapitalizacija?
PHA rinkos kapitalizacija yra $ 89.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHA apyvartoje?
PHA apyvartoje yra 810.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHA kaina?
PHA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.40939628USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHA kaina?
PHA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07072015218418083USD.
Kokia yra PHA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHA yra $ 927.86KUSD.
Ar PHA kaina šiais metais kils?
PHA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

