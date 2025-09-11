Phala (PHA) realiojo laiko kaina yra $ 0.11007. Per pastarąsias 24 valandas PHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10658 iki aukščiausios $ 0.11089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHA kaina yra $ 1.40939628, o žemiausia – $ 0.07072015218418083.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHA per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Phala (PHA) rinkos informacija
Dabartinė Phala rinkos kapitalizacija yra $ 89.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 927.86K. PHA apyvartoje yra 810.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 110.07M
Phala (PHA) kainos istorija USD
Stebėkite Phala kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007108
+0.65%
30 dienų
$ +0.00455
+4.31%
60 dienų
$ +0.0009
+0.82%
90 dienų
$ +0.00254
+2.36%
Phala kainos pokytis šiandien
Šiandien PHA užfiksuotas $ +0.0007108 (+0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Phala 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00455 (+4.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Phala 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHA rodiklis pasikeitė $ +0.0009 (+0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Phala 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00254 (+2.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Phala (PHA) pokyčius?
Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud.
By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.
Kaip pirkti Phala (PHA)
