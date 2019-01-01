Fly Trade (FLY) Tokenomika

Fly Trade (FLY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFly Trade (FLY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Fly Trade (FLY) Informacija

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Oficiali svetainė:
https://www.fly.trade/
Baltoji knyga:
https://docs.fly.trade/
Blokų naršyklė:
https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f

Fly Trade (FLY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fly Trade (FLY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 972.73K
$ 972.73K
Bendra pasiūla:
$ 99.43M
$ 99.43M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 13.38M
$ 13.38M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.00M
$ 10.00M
Visų laikų rekordas:
$ 0.9093
$ 0.9093
Visų laikų minimumas:
$ 0.07086041941342838
$ 0.07086041941342838
Dabartinė kaina:
$ 0.0727
$ 0.0727

Fly Trade (FLY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fly Trade (FLY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FLY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FLY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FLY tokenomiką, galite peržiūrėti FLY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FLY

Norite įtraukti Fly Trade (FLY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FLY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Fly Trade (FLY) Kainų istorija

FLY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FLY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FLY? Mūsų FLY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.