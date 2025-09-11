Daugiau apie FORM

FORM Kainos informacija

FORM Oficiali svetainė

FORM Tokenomika

FORM Kainų prognozė

FORM Istorija

FORM pirkimo vadovas

FORMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FORM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FORM logotipas

FORM kaina(FORM)

1 FORM į USD – tiesioginė kaina:

$2.9772
$2.9772$2.9772
-2.33%1D
USD
FORM (FORM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:53:44(UTC+8)

FORM (FORM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.942
$ 2.942$ 2.942
24 val. žemiausia
$ 3.0935
$ 3.0935$ 3.0935
24 val. aukščiausia

$ 2.942
$ 2.942$ 2.942

$ 3.0935
$ 3.0935$ 3.0935

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102$ 0.14300383150589102

+0.38%

-2.33%

-18.67%

-18.67%

FORM (FORM) realiojo laiko kaina yra $ 2.9776. Per pastarąsias 24 valandas FORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.942 iki aukščiausios $ 3.0935 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORM kaina yra $ 4.190275115870975, o žemiausia – $ 0.14300383150589102.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – -2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FORM (FORM) rinkos informacija

No.76

$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B

$ 556.47K
$ 556.47K$ 556.47K

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

381.87M
381.87M 381.87M

580,000,000
580,000,000 580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299 572,301,922.0959299

65.83%

0.02%

BSC

Dabartinė FORM rinkos kapitalizacija yra $ 1.14B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 556.47K. FORM apyvartoje yra 381.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 572301922.0959299. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.73B

FORM (FORM) kainos istorija USD

Stebėkite FORM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.071024-2.33%
30 dienų$ -0.8822-22.86%
60 dienų$ -0.3604-10.80%
90 dienų$ +0.2592+9.53%
FORM kainos pokytis šiandien

Šiandien FORM užfiksuotas $ -0.071024 (-2.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FORM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.8822 (-22.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FORM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FORM rodiklis pasikeitė $ -0.3604 (-10.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FORM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2592 (+9.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FORM (FORM) pokyčius?

Peržiūrėkite FORM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FORM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FORMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FORM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FORM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FORM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FORM (FORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FORM (FORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FORM prognozes.

Peržiūrėkite FORM kainos prognozę dabar!

FORM (FORM) Tokenomika

Supratimas apie FORM (FORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FORM (FORM)

Ieškote, kaip nusipirkti FORM? Viskas paprasta ir patogu! FORM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FORM į vietos valiutas

1 FORM(FORM) į VND
78,355.544
1 FORM(FORM) į AUD
A$4.496176
1 FORM(FORM) į GBP
2.173648
1 FORM(FORM) į EUR
2.53096
1 FORM(FORM) į USD
$2.9776
1 FORM(FORM) į MYR
RM12.565472
1 FORM(FORM) į TRY
122.915328
1 FORM(FORM) į JPY
¥437.7072
1 FORM(FORM) į ARS
ARS$4,241.5912
1 FORM(FORM) į RUB
251.6072
1 FORM(FORM) į INR
262.32656
1 FORM(FORM) į IDR
Rp48,813.106944
1 FORM(FORM) į KRW
4,141.305632
1 FORM(FORM) į PHP
170.229392
1 FORM(FORM) į EGP
￡E.143.192784
1 FORM(FORM) į BRL
R$16.07904
1 FORM(FORM) į CAD
C$4.109088
1 FORM(FORM) į BDT
362.67168
1 FORM(FORM) į NGN
4,497.873232
1 FORM(FORM) į COP
$11,676.837056
1 FORM(FORM) į ZAR
R.52.078224
1 FORM(FORM) į UAH
122.915328
1 FORM(FORM) į VES
Bs464.5056
1 FORM(FORM) į CLP
$2,861.4736
1 FORM(FORM) į PKR
Rs845.668176
1 FORM(FORM) į KZT
1,605.164608
1 FORM(FORM) į THB
฿94.68768
1 FORM(FORM) į TWD
NT$90.251056
1 FORM(FORM) į AED
د.إ10.927792
1 FORM(FORM) į CHF
Fr2.352304
1 FORM(FORM) į HKD
HK$23.165728
1 FORM(FORM) į AMD
֏1,137.770736
1 FORM(FORM) į MAD
.د.م26.887728
1 FORM(FORM) į MXN
$55.353584
1 FORM(FORM) į SAR
ريال11.166
1 FORM(FORM) į PLN
10.838464
1 FORM(FORM) į RON
лв12.893008
1 FORM(FORM) į SEK
kr27.810784
1 FORM(FORM) į BGN
лв4.972592
1 FORM(FORM) į HUF
Ft1,000.533152
1 FORM(FORM) į CZK
62.112736
1 FORM(FORM) į KWD
د.ك0.908168
1 FORM(FORM) į ILS
9.885632
1 FORM(FORM) į AOA
Kz2,724.236016
1 FORM(FORM) į BHD
.د.ب1.1225552
1 FORM(FORM) į BMD
$2.9776
1 FORM(FORM) į DKK
kr18.997088
1 FORM(FORM) į HNL
L78.042896
1 FORM(FORM) į MUR
135.4808
1 FORM(FORM) į NAD
$52.346208
1 FORM(FORM) į NOK
kr29.567568
1 FORM(FORM) į NZD
$5.002368
1 FORM(FORM) į PAB
B/.2.9776
1 FORM(FORM) į PGK
K12.625024
1 FORM(FORM) į QAR
ر.ق10.838464
1 FORM(FORM) į RSD
дин.298.20664

FORM išteklius

Išsamesnei FORM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FORM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FORM

Kiek FORM(FORM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FORM kaina USD valiuta yra 2.9776USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FORM į USD kaina?
Dabartinė FORM kaina USD valiuta yra $ 2.9776. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FORM rinkos kapitalizacija?
FORM rinkos kapitalizacija yra $ 1.14BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FORM apyvartoje?
FORM apyvartoje yra 381.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FORM kaina?
FORM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.190275115870975USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FORM kaina?
FORM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14300383150589102USD.
Kokia yra FORM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FORM yra $ 556.47KUSD.
Ar FORM kaina šiais metais kils?
FORM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FORM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:53:44(UTC+8)

FORM (FORM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FORM-į-USD skaičiuoklė

Suma

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 2.9775 USD

Prekiauti FORM

FORMUSDT
$2.9772
$2.9772$2.9772
-2.31%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis