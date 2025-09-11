FORM (FORM) realiojo laiko kaina yra $ 2.9776. Per pastarąsias 24 valandas FORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.942 iki aukščiausios $ 3.0935 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORM kaina yra $ 4.190275115870975, o žemiausia – $ 0.14300383150589102.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – -2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FORM (FORM) rinkos informacija
No.76
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
$ 556.47K
$ 556.47K$ 556.47K
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
381.87M
381.87M 381.87M
580,000,000
580,000,000 580,000,000
572,301,922.0959299
572,301,922.0959299 572,301,922.0959299
65.83%
0.02%
BSC
Dabartinė FORM rinkos kapitalizacija yra $ 1.14B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 556.47K. FORM apyvartoje yra 381.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 572301922.0959299. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.73B
FORM (FORM) kainos istorija USD
Stebėkite FORM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.071024
-2.33%
30 dienų
$ -0.8822
-22.86%
60 dienų
$ -0.3604
-10.80%
90 dienų
$ +0.2592
+9.53%
FORM kainos pokytis šiandien
Šiandien FORM užfiksuotas $ -0.071024 (-2.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FORM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.8822 (-22.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FORM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FORM rodiklis pasikeitė $ -0.3604 (-10.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FORM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2592 (+9.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FORM (FORM) pokyčius?
Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX
FORM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FORM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FORM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FORM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FORM (FORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FORM (FORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FORM prognozes.
Supratimas apie FORM (FORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FORM (FORM)
Ieškote, kaip nusipirkti FORM? Viskas paprasta ir patogu! FORM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.